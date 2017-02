TPO - TIN NÓNG ngày 19/2: Nam sinh khai nhận hiếp dâm, dìm xác bé 10 tuổi; Bắt 2 nghi phạm giết tài xế, cướp hơn 34 tấn thép; Truy sát kinh hoàng trong đêm Sài Gòn, một người tử vong; Bênh em bị đánh, anh đâm trọng thương hai người...

Bất ngờ bị 6 người đi trên 2 xe máy truy sát tại hẻm 54 đường 281 (phường 15, quận 11), 3 thanh niên hoảng loạn tháo chạy nhưng một người bị các đối tượng dùng hung khí đâm chém trọng thương, tử vong ngay sau đó. Công an quận 11, TP HCM đang điều tra vụ việc, truy xét nghi phạm.Bất ngờ đột nhập căn nhà của Hà Văn Công (35 tuổi, trú xã Gia Xuân) công an huyện Gia Viễn đã... Tại căn nhà của gia đình Công, cửa ra vào được thiết kế ba lớp, có hệ thống camera dày đặc. Công an tỉnh Ninh Bình đang tạm giữ Hà Văn Công và 39 nghi can trên để điều tra hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.Sau khi sát hại anh Chu Văn Phong (SN 1976, ở Hà Nội) ngay trên cabin xe tải của nạn nhân,. Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng trên để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản.Thấy cô bé lớp 4 Phạm Thị Y.N (SN 2007, ngụ xã Trà Côn) đang đi học về, nam sinh lớp 12 Phạm Văn Lên (SN 1999, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) lân la làm quen rồi kéo vào vườn măng cụt hiếp dâm.. Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt Phạm Văn Lên để điều tra hành vi Giết người, Hiếp dâm trẻ em.Thấy em trai bị hai thanh niên đánh trong lúc đứng đón xe khách trên quốc lộ 8A,. Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa bắt Nguyễn Công Minh (28 tuổi, trú xã Sơn Kim 2) để điều tra tội Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết) Bị nhắc nhở khi lạng lách, dàn hàng ngang lúc tham gia giao thông,trọng thương. Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã khởi tố, bắt giam Ngọc Anh để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.Đang nhồi thuốc vào đạn để bắn gà rừng,. Tại hiện trường, Công an huyện Đắk Đoa (Gia Lai) thu giữ một khẩu súng tự chế, 6 viên đạn đã nhồi thuốc. Hiện tại, Hải đang hôn mê nên chưa thể lấy lời khai, làm rõ nguồn gốc thuốc nổ và súng tự chế.