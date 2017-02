TPO - TIN NÓNG ngày 24/2: Bé 10 tuổi bị thiếu niên hàng xóm khống chế, hiếp dâm; Ngủ với bà chủ, "phi công trẻ" bị đánh chết; Khách tạt xăng thiêu chủ quán bida vì không cho nợ 30.000 đồng; Yêu "gái đẹp" trên mạng, chàng trai mất gần 300 triệu...

Thấy bé L (10 tuổi) đi bộ một mình qua nhà mình, A Loăng (16 tuổi, trú thôn Đăk Kon, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, Kon Tum) kéo cô bé hàng xóm này vào nhà, khống chế, hiếp dâm nạn nhân. Vụ việc bị người dân phát hiện tố cáo tới cơ quan công an. Công an tỉnh Kon Tum đang tạm giữ A Loăng để điều tra, làm rõ về hành vi Hiếp dâm trẻ em. (Xem chi tiết)

Leo rào vào nhà ở phường Tân Thới Nhất (quận 12), phát hiện vợ mình đang ôm tài xế trẻ của gia đình ngủ, ông Nguyễn Đào (60 tuổi, ngụ quận Tân Bình) dùng đoạn gỗ đánh liên tiếp vào tình địch và vợ khiến người đàn ông 39 tuổi (quê Lâm Đồng) tử vong do chấn thương sọ não. Công an TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Đào để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ đối tượng Đặng Ngọc Được (SN 1987, trú huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan chức năng, trước đó Được giả là hotgirl, lừa kết bạn, yêu đương trên facebook với anh Trường (31 tuổi, quê Hưng Yên, đang lao động tại Singapore) và chiếm đoạt của nạn nhân 288 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Chạy xe nẹt pô ầm ỹ trên đường nên bị anh Trần Phú Tỷ (20 tuổi) nhắc nhở,tại chỗ. Gây án xong, Đạt lên xe máy chạy trốn. Công an tỉnh Cà Mau đang tung lực lượng truy bắt nghi can trên để điều tra về hành vi Giết người.

Trong cơn phê ma túy, Nguyễn Văn Quý (32 tuổi) tưởng ông Quang ngồi trên xe trước cửa hàng kinh doanh game ở quận Tân Phú là "kẻ thù" nên xông đến rút dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Công an quận Tân Phú (TP HCM) tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Quý về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)

Thấy chủ quán bida ở phường Yên Đỗ (TP Pleiku, Gia Lai) kiên quyết không cho nợ 30.000 đồngkhắp cơ thể. Công an TP Pleiku đang tạm giữ Huỳnh Hữu Nghiêm để điều tra làm rõ vụ việc.Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ Nguyễn Minh Quân (23 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo buộc,. Công ty tin tưởng nên cất hàng vào kho mà không kiểm tra lại.Bị đe dọa đánh hội đồng,. Đình bỏ trốn ngay sau đó và bị truy nã về tội Cố ý gây thương tích. Sau hai tháng lẩn trốn, Đình tới công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đầu thú.