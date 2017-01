TPO - TIN NÓNG ngày 28/1: Người đàn bà bị hiếp, cướp trong ngày Tết; Bị đâm chết vì lời nhắc không được lái xe đánh võng; Bỏ ma túy vào xe vợ cũ để hãm hại; Bị chiếu đèn xe vào mặt, vác dao chém vào cổ lái xe...

Sau khi ly hôn vợ,cho chị H.T.H (SN 1983, quê Lâm Đồng, tạm trú TP Thủ Dầu Một). Công an phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một đang tạm giữ Phùng Văn Kiên để điều tra vụ việc.Bị nhắc nhở vì lái xe lạng lách đánh võng trên đường,, tử vong trên đường đi cấp cứu. Công an Hà Tĩnh đã bắt Bùi Trương Phi để điều tra tội Giết người.Thấy người phụ nữ (ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành) bán hoa một mình trong tiệm,. Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đang tạm giữ Nhân để điều tra về hành vi Hiếp dâm và Cướp tài sản.Lực lượng an ninh thuộc Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất vừa bắt quả tang. Đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp đã được lực lượng an ninh theo dõi từ nhiều ngày qua.Xách một con dao tự chế đi bộ trên đường Tăng Bạt Hổ (TP Huế) để tìm "đối thủ" trả thù những mâu thuẫn trước đó thì bị phát hiện,. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạm giữ đối tượng trên để điều tra vụ việc.Cho rằng đứa con trong bụng vợ không phải của mình,. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Hà (Quảng Ninh), trước khi tự sát, anh này đã gọi điện, thông báo trước với người thân và để lại thư tuyệt mệnh.Sau khi tranh cãi vì bị chiếu đèn xe vào mặt,. Công an huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ Phan Minh Thuận để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.