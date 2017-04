TPO - TIN NÓNG ngày 26/4: 12h truy bắt nghi can đâm vợ, bỏ xác ven đường; Bắt quả tang 2 cô gái 'đập đá' cùng 5 nam thanh niên; Người đàn ông tử vong sau khi vào nhà nghỉ với gái trẻ; Nữ nhân viên lái ôtô tông chết đồng nghiệp...

Chiều 25/4,. Thi thể Lý Văn Đông được phát hiện tại khu rừng cách hiện trường 2 quả đồi. Kết quả điều tra bước đầu xác định, Lý Văn Đông chết do tự tử.Xảy ra mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, Nguyễn Quốc Huy (22 tuổi, ngụ thôn Kiến Thiết, xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) d. Sau nhiều giờ trốn chạy, Huy đã tới UBND xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa đầu thú. Công an tỉnh Phú Yên đang điều tra vụ việc.Công an TP Biên Hòa đang tạm giữ bà Trần Mỹ Lệ (45 tuổi) và Đỗ Hoàng Long (22 tuổi) để điều tra hành vi Bắt giữ người trái pháp luật đồng thời trả tự do cho Đỗ Thanh Phong (26 tuổi) sau khi xác định anh Phong có mặt tại nhà nhưng không tham gia vụ việc. Trước đó,Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã bắt giữ Phạm Doãn Quân (32 tuổi, quê tỉnh Bắc Kạn) để điều tra về hành vi Giết người. Trước đó, do mâu thuẫn gia đình,Bất ngờ ập vào căn nhà tại khóm Hoà Khánh (thuộc phường 2),(ngụ tại Vĩnh Long và Đồng Tháp, có tuổi đời từ 23 đến 33). Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 4 bao nylon chứa bột màu trắng, 3 bình thủy tinh tự chế để sử dụng ma túy, cùng số tiền 26 triệu đồng.Nghe thấy tiếng động lớn trên tầng 2, nhân viên một nhà nghỉ trên đường Tôn Thất Tùng (phường Hưng Dũng) chạy lên kiểm tra,. Được biết, trước đó người này đến thuê phòng cùng một cô gái trẻ và đã xảy ra cãi vã. Công an TP Vinh (Nghệ An) đang điều tra vụ việc.Chạy ôtô về kho hàng của công ty tại phường Thạnh Lộc (quận 12) trong đêm,. Công an quận 12 (TP HCM) tạm giữ Bùi Thị Thu Em để điều tra với cáo buộc Vô ý làm chết người.Khoảng 13h ngày 25/4,. Người thân của nữ sinh đã cùng dân làng truy đuổi, khống chế anh này, đòi nhốt vào chuồng chó nhưng công an xã đã thuyết phục người dân và xử phạt hành chính người đàn ông này.