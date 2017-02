TPO - TIN NÓNG ngày 20/1: Nổ súng ngăn gần 30 thanh niên hỗn chiến trong đêm; Dùng dao cứa cổ người tình rồi tự vẫn; Cảnh sát truy đuổi nam thanh niên giật tiền của người yêu; Tàu hàng Việt Nam bị cướp biển tấn công, bắt cóc 7 người...

. Công an tỉnh Lào Cai đã chốt chặn và tạm giữ được đối tượng này cùng tài xế xe trên đại lộ Trần Hưng Đạo (phường Nam Cường, TP Lào Cai).

Do mâu thuẫn. Công an Hà Tĩnh đã phải nố súng trấn áp, truy bắt được Trương Quang Bích (28 tuổi), Lê Văn Bình (22 tuổi, cùng ở TP Hà Tĩnh) và Trần Thế Hùng (27 tuổi, ở huyện Hương Sơn). Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.Một lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa xác nhận thông tin. Những người bị bắt đều là cán bộ chủ chốt trên tàu, 10 người còn lại không có khả năng vận hành tàu nên tàu đang thả trôi ngoài biển.Xảy ra mẫu thuẫn dẫn đến xô xát tại nhà trọ ở ấp Long Đức 3 (xã Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai),. Khi chị Vi Thị Thanh (35 tuổi, quê Hà Giang) chạy ra ngoài kêu cứu thì Kim treo cổ tự vẫn. Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ án.Đến gặp người yêu tại nhà nghỉ ở TP Yên Bái để lấy số tiền đã đưa trước đó rồi xảy ra tranh chấp,

Phát hiện hai nghi phạm Vàng A Chua (23 tuổi) và Thào Sò Pó (19 tuổi, cùng mang quốc tịch Lào) đang vận chuyển 10 bánh heroin (khoảng 3,5kg) tại bản Lói 1 (xã Mường Lói, huyện Điện Biên), Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức vây bắt. Hai nghi phạm dùng dao chống trả lực lượng chức năng quyết liệt để tìm đường thoát thân nhưng đã bị tước hung khí, bắt gọn. (Xem chi tiết)

Thấy trạm điện gần vườn hoa khu vực đô thị Linh Đàm không khoá cửa,. Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã khởi tố bị can với Dương Văn Tuấn để điều tra hành vi Trộm tài sản.

Thấy Nguyễn Văn Lũy (46 tuổi, ngụ huyện Đức Huệ, Long An) bị bắt vì trộm xe máy, nhóm người cầm dao lao vào đâm chém "hiệp sĩ" để giải cứu nhưng bất thành. Các đối tượng này sau đó lên xe máy tẩu thoát. Công an phường Dĩ An (thị xã Dĩ An, Bình Dương) đang tạm giữ nghi can Lũy để điều tra theo thẩm quyền. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi Vũ Đức Văn (SN 1998, ở huyện Tiền Hải) về hành vi Giết người. Trước đó,