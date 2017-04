TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Cảnh sát lật giường, bắt sát thủ ôm xác người tình; Tử vong khi ân ái, người đàn ông bị bạn tình cướp tài sản; Nghi can hiếp dâm trẻ em tự tử trong trại giam; Bị đánh hội đồng, nữ sinh lớp 6 đâm 2 người nhập viện; Cảnh sát lật giường, bắt sát thủ ôm xác người tình...

Sau khi "thân mật" tại quán cà phê vườn ở xã Long Hưng, t. Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Thúy để điều tra hành vi Cướp tài sản.Công an tỉnh Hải Dương đang tiến hành đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của can phạm Vũ Văn Thường (SN 1990, trú thôn Ngoại, Minh Hòa, Kinh Môn, Hải Dương). Thường bị khởi tố bắt tạm giam từ ngày 09/2 về hành vi Hiếp dâm trẻ em vàBị Công an TP.Biên Hòa chặn lại sau khi phóng xe bỏ chạy do đỗ sai quy định, Trương Văn Hường (37 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, tạm trú KP.4, phường Long Bình)-. Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố, tạm giam Hường để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.Do thường xuyên bị đánh đập nên khi thấy bố cãi nhau với mẹ, Nguyễn Minh Thành (16 tuổi, ngụ xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo) bất ngờ. Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt Minh Thành để điều tra hành vi Giết người.Phát hiện mình có thai sau gần 6 tháng "yêu" nhau, Võ Thi (15 tuổi, quê Hậu Giang) thông báo với bạn trai nhưng. Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bắt Quy về hành vi Giao cấu với trẻ em.. Theo lời khai của con dâu bà Th là chị N.T.K.L (SN 1983, ở sát nhà mẹ chồng) bà Th đã “ngã xuống đường bê tông”. Công an xã Điện Hồng (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đang điều tra làm rõ vụ việc.Xảy ra mâu thuẫn trong lúc chơi bài,. Gây án xong, Đông bỏ trốn lên rừng. Lãnh đạo xã Tân Hương cho biết: “Hàng chục cảnh sát và dân quân địa phương đang mở rộng địa bàn vây bắt”.To tiếng với người tình vì món nợ 27 triệu đồng, Ngô Thanh Quang (31 tuổi, trú xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ) đã sát hại chị Nguyễn Thị B. (37 tuổi) ngay trên giường rồi nằm ôm xác. Đối tượng sau đó dùng dây sạc điện thoại tự tử nhưng không thành nên cầm dao trốn dưới gầm giường.Xảy ra mâu thuẫn từ trước, khi gặp nhau ở gần bờ sông Sài Gòn (cuối đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM),. Công an quận Thủ Đức vẫn đang phối hợp với nhà trường giải quyết vụ việc.