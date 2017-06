TPO - TIN NÓNG ngày 27/6: Anh chồng nổ 3 phát súng 'cảnh cáo' em dâu; Tổng biên tập Báo GDVN: Nghi ngờ nhà báo Lê Duy Phong bị 'gài bẫy'; Thanh tra Chính phủ vào cuộc vụ 'biệt phủ' ở Yên Bái; Khởi tố thanh niên nhiều lần 'yêu' thiếu nữ 15 tuổi...

trong vụ nhận tiền doanh nghiệp. Ông Bình cũng đề nghị chuyển vụ án lên Cơ quan điều tra Bộ Công an thụ lý, “nhằm đảm bảo tính khách quan”. (Xem chi tiết) Mâu thuẫn chuyện trong gia đình,. Sau khi bị triệu tập lấy lời khai, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) hiện cho người đàn ông này tại ngoại. (Xem chi tiết) Thù tức vì bị người hàng xóm nghi lấy trộm 6 triệu đồng,. Sau khi gây án, Linh bỏ trốn vào rừng và bị cảnh sát bắt sau đó vài giờ. Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can đối với Linh để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết) Vì thua độ bóng đá hơn 300 triệu đồng, Văn Minh Huy (40 tuổi, trú Lê Thành Phương, phường 2, TP Tuy Hòa)-. Công an huyện Tuy An (Phú Yên) đang tạm giữ Văn Minh Huy về hành vi Cướp tài sản. (Xem chi tiết) Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang điều tra, truy xét vụ trộm xảy ra tại một cửa hàng bán điện thoại di động trên địa bàn. Theo trình báo của bị hại,Do có quan hệ tình cảm với cô bé 15 tuổi cùng xã nên. Thanh niên này thừa nhận, trong 1 tháng đã 5 lần quan hệ tình dục với bạn gái nhí. Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) đã khởi tố, bắt tạm giam Cao Văn Vẹn để điều tra hành vi Giao cấu với trẻ em. (Xem chi tiết) Do thiếu tiền "chơi" ma túy,. Công an thành phố Ninh Bình đã bắt được Tiến khi nghi phạm này đang ẩn náu trong căn nhà ở phường Cao Thắng, TP Hạ Long (Quảng Ninh). (Xem chi tiết) Hoảng loạn do nợ nần không có tiền trả,. Sau 3 tiếng thương lượng bất thành, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã phá cửa và mái ngói vào phòng giải cứu nạn nhân. (Xem chi tiết) Cùng cha mẹ và chị chạy tới quán nhậu tại khu phố Gia Huỳnh (thị trấn Trảng Bàng) sau khi nhận được điện thoại cầu cứu của em gái,. Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ hình sự Cao Quốc Việt về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)