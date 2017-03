TPO - TIN NÓNG trong ngày 11/3: Nhậu say, thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể; Phát hiện đôi nam nữ chết bên đường với vết đâm trên ngực; Cùng đồng bọn chém đứt lìa chân đối thủ; Giằng co với trộm, người phụ nữ bị đánh nhập viện...

Thấy bé trai 10 tuổi hàng xóm chạy đến báo tin "nhà cháu có án mạng", người dân ở phường Thới Hoà (thị xã Bến Cát, Bình Dương) chạy đến, phát hiện anh Hà Đức Vương (42 tuổi) treo cổ bằng sợi dây trên trần nhà còn người vợ 34 tuổi của anh này đã tử vong trong phòng ngủ, nghi bị siết cổ gây ngạt thở. Công an thị xã Bến Cát nghi người chồng đã sát hại vợ rồi tự sát. (Xem chi tiết)

Xảy ra mâu thuẫn trong lúc chơi bầu cua,. Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.Rạng sáng 11/3, người dân tại khu vực phường 6 phát hiện thi thể đôi nam nữ gục chết trên vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh (phường 6, TP Sóc Trăng). Cơ quan chức năng cho biết: "". Công an tỉnh Sóc Trăng đang điều tra vụ việc.Phê thuốc,rồi cố thủ trong nhà. Sau khi thương thuyết bất thành, công an quận 11 đã đột kích, khống chế đối tượng, tước hung khí, giải về trụ sở để điều tra, xử lý.Do mâu thuẫn từ trước,và làm Nguyễn Duy Khang (SN 1994, cùng ngụ TX. Phước Long, tỉnh Bình Phước) trọng thương rồi lẩn trốn xuống TP.HCM. Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Nguyễn Thanh Hải để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đang tạm giữ Huỳnh Văn Hải (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và truy tìm vợ nghi phạm này là Nguyễn Thị Cẩm Tú (36 tuổi) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản. Trước đó 2 đối tượng trên đang bẻ trộm kính một chiếc ôtô thì bị nữ nhân viên (35 tuổi) của chủ xe lao ra giữ lại nên Hải đã đánh vào đầu người này khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị. (Xem chi tiết)

Thấy. Hôm sau, Nam chở Linh về nhà mình ngủ qua đêm và quan hệ tình dục. Công an huyện Châu Thành (Trà Vinh) đang làm rõ hành vi Giao cấu trẻ em với 2 nam thanh niên trên.