TPO - TIN NÓNG ngày 25/1: Nhiều chân dài "phục vụ" quý ông ngay trong quán nhậu; Du khách mất hàng trăm triệu đồng trên đường; Nhiều cô gái bị "bạn trai mạng" cướp, hiếp; Gã thợ mộc sa lưới vì "khoe" gần 1 tỷ đồng trộm cắp...

Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) vừa khởi tố, bắt giam Lê Văn Long (23 tuổi, quê Hậu Giang, tạm trú phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) về tội Hiếp dâm, Cướp tài sản. Theo cáo buộc, Long đã lên mạng xã hội Zalo lập nhiều tài khoản để kết bạn với các nữ công nhân quanh khu vực mình ở rồi dụ dỗ đưa 4 cô gái đến chỗ vắng cướp tài sản rồi hiếp dâm nạn nhân.(Xem chi tiết)

Thấy chị Bùi Thị D. (18 tuổi, trú xã Tân Dương, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) chỉ có một mình trong quán cafe, Vương Văn Trung (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bất ngờ rút cây gậy đánh liên tiếp vào nữ nhân viên này. Công an phường Duyên Hải (TP Lào Cai) đã bắt giữ nghi can này ngay sau đó để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)

đang bị cảnh sát tạm giữ. Theo quyết định, ông Dũng bị xử phạt 47,5 triệu đồng, với hai lỗi: Không có giấy đăng ký kinh doanh và Kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

về tội Mua bán phụ nữ và Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em. Đối tượng này bị "tóm" khi nhập cảnh trái phép về Việt Nam để lừa phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán vào các ổ mại dâm.

UBND TP Cần Thơ vừa ra quyết địnhKhi đang đi bộ trên đường Lê Văn Sỹ (phường 2, quận Tân Bình) để về khách sạn vào nửa đêm,rồi tẩu thoát. Công an quận Tân Bình, TPHCM đang điều tra, truy xét đối tượng gây án.Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) vừaSau khi nhậu say đánh vợ khiến chị này phải bỏ trốn,. Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã truy tìm và bắt được Tâm khi đang lẩn trốn trong một ngôi chùa.Công an huyện An Biên (Kiên Giang) vừa bắt tạm giam Hồ Hồng My (39 tuổi, ở xã Nam Thái) về hành vi Môi giới mại dâm. Theo điều tra, hồi tháng 11/2016,. Mỗi lượt các cô gái "đi khách", My thu 30.000 đồng còn bán dâm tại quán nhậu thì "tú bà" thu thêm 50.000 đồng tiền phòng.Phát hiện cửa hàng vàng Bảo Tín (đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) không có người trông coi đêm,, rồi tẩu thoát. Vụ việc bị bại lộ khi đối tượng khoe "chiến lợi phẩm" với một người bạn trên đường về quê.