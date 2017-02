TPO - TIN NÓNG ngày 10/2: Nhiều "chân dài" xếp hàng đợi bán dâm trong quán cà phê; Kẻ xếp gạch khai giết, giấu xác bạn sau cuộc chia tiền bất thành; Nam thanh niên siết cổ cô gái 17 tuổi cướp xe trên đường; Lời khai ghê rợn của kẻ cuồng dâm sát hại cô gái giấu vào bao tải...

Mâu thuẫn dẫn tới, đang trong tình trạng nguy kịch. Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An triệu tập các thanh niên nghi vấn để làm rõ vụ việc.Bị chửi vì nghi ăn trộm gà,nhưng không thành. Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đang tạm giữ Quân để điều tra về hành vi Giết người.Sau khibỏ đi. Cô gái tỉnh lại và trình báo cảnh sát. Nghi phạm bị Công an huyện Cần Giuộc (Long An) bắt sau một ngày lẩn trốn.Xảy ra mâu thuẫn đánh nhau trong lúc đánh bài ai thua uống rượu, cụsau đó. Công an huyện Đầm Dơi đang điều tra vụ việc.Sau khi mua dâm tại phòng trọ của mình với giá 350.000 đồng, Huỳnh Ngọc Phương (31 tuổi, trú BR-VT) đã dùng ống tuýp sắt đánh liên tiếp vào cổ, đầu chị Trần Thị Phương Hoàng (34 tuổi, ở TPHCM).. Công an Đồng Nai đang tạm giữ Phương về hành vi Giết người, Cướp tài sản.Xảy ra mâu thuẫn trong lúc chia tiền khi làm chung trước đó,, lấy gạch ở gần đó phủ kín xác nạn nhân rồi trở về gia đình ăn Tết tại xã Hát Lót, huyện Mai Sơn. Công an tỉnh Sơn La đã bắt Quyết về hành vi Giết người.Công an thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương khởi tố Lê Quốc Khánh (55 tuổi, quê Cần Thơ) về hành vi Chứa mại dâm. Trước đó, cảnh sát ập vào kiểm tra quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong do Khánh làm chủ,