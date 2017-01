TPO - TIN NÓNG ngày 22/1: Má mì “quy tụ” nhiều nữ sinh bán dâm giá 2 triệu đồng; Tên trộm gây ra 2 vụ giết người trong 1 đêm; Hai bảo vệ đánh chết người vì tưởng là cướp; Camera ghi hình nhóm giang hồ đánh công nhân ở Sài Gòn...

. Nghi ngờ Minh bị bắt cóc, gia đình cháu đã làm đơn trình báo Công an huyện Yên Phong. Bố cháu bé cho biết thêm, gia đình anh không có nợ nần hay thù oán với ai.

Ngày 21/1, Công an quận 1 (TPHCM) tạm giữ Võ Hữu Tài (20 tuổi) và Lê Ngọc Thạch (32 tuổi) về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Trước đó, Ngọc (26 tuổi) cùng 3 thanh niên khác đánh một người đàn ông trên đường và bị cảnh sát truy đuổi.Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa khởi tố Nguyễn Thị Hằng (26 tuổi) về hành vi Môi giới mại dâm. Hằng khai, c. Theo điều tra, Hằng “quy tụ” được nhiều nữ sinh sẵn sàng bán dâm với giá trung bình 2 triệu đồng/lượt.Do, khiến 3 người trọng thương. Trích xuất camera, công an nhận định Thanh là kẻ cầm đầu và đang truy bắt đối tượng này cùng đồng phạm.Tối 20/1,Chơi đá gà thua tiền nhưng Lê Thành Vinh (25 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương) không trả nên bị khống chế, cướp một triệu đồng. Bực tức,. Chiều 21/1, Công an thị xã Dĩ An đã bắt giữ Ngan - No về hành vi cướp tài sản; bắt Vinh về hành vi Cố ý gây thương tích.Nghe Phan Văn Lầm (25 tuổi) kể vừa xảy ra mâu thuẫn với 2 thanh niên lạ mặt,. Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an TP Biên Hòa điều tra, truy tìm hung thủ.Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố Vi Văn Dậu (SN 1993, ở xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương) về hành vi Giết người.. Truy nóng theo dấu đối tượng, ngày 17/1 Ban chuyên án bắt gọn Dậu khi đối tượng lấy trộm 1 chiếc đạp đang đưa đi tiêu thụ.