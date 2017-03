TIN NÓNG ngày 25/3: Đưa bạn gái nhí vào phòng chiếu phim để “mây mưa“; Nổ súng cướp tài sản giữa ban ngày; Hai người chết bất thường trong phòng trọ; Hàng trăm công an đột kích kho vũ khí "khủng" tại Nha Trang...

Có tình cảm với nhau,. Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Ngô Chí Minh để làm rõ vụ việc. Bước đầu Minh đã thừa nhận hành vi của mình.Nữ nhân viên N.T.L (SN 1981, ngụ tỉnh Đồng Nai) đang ngồi trong tiệm hớt tóc ở phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú, TP.HCM) thì. Chị L bị thương nhưng vẫn bung cửa chạy ra ngoài truy hô và được Công an phường Sơn Kỳ hỗ trợ bắt giữ nghi phạm.Công an TPHCM vừa bắt khẩn cấp Ravi Barkash (SN 1990, quốc tịch Ấn Độ) và Moon Atfri (SN 1986, quốc tịch Mỹ, cùng lưu trú huyện Nhà Bè, TPHCM) để để điều tra về hành vi Cướp tài sản.Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa. Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân cần cẩu đổ do nền đất để chân cẩu yếu, móng trụ và độ chịu lực không đảm bảo; ngoài ra công trình xây dựng kể trên chưa được cấp phép.Buồn chán do bị gia đình cấm cảm chuyện tình cảm,tại nhà trọ ở phường 1 (TP Cà Mau).Công an Cà Mau đang điều tra, xác minh và xử lý vụ án.Hàng trăm công an của nhiều đơn vị thuộc Công an Khánh Hoà vừa. Phải mất hơn 2h đồng hồ, lực lượng chức năng mới kiểm đếm hết số vũ khí có trong kho. Số vũ khí này sau đó được đóng gói, niêm phong đưa lên hai xe chuyên dụng để đưa về trụ sở công an.Trông nhà hộ gia đình anh K (ở quận Tây Hồ, Hà Nội) ,, sau khi xem phim khiêu dâm trên mạng Internet. Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội đã bắt tạm giam Tạ Trọng Thái để điều tra về hành vi Dâm ô trẻ em.Sau khi, nghi phạm Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi, ở xã Ia Blang) được cho đã phi tang xác nạn nhân dưới giếng hoang cách nhà khoảng 500 m. Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) đã bắt Nguyễn Văn Tùng để điều tra vụ việc.