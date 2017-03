TPO - TIN NÓNG ngày 10/3: Đục cửa tiệm kim hoàn, trộm hơn 100 lượng vàng; Trưởng phòng Tư pháp huyện bị cấp dưới đâm thủng ruột; Bị phạt vì lấn chiếm vỉa hè, người phụ nữ đánh nam thanh niên bất tỉnh; Người phụ nữ tử vong trong đêm sau tiếng súng...

. Công an huyện Thượng kỳ đang tạm giữ H.V.T cùng khẩu súng thể thao để điều tra vụ việc.

Nghe tiếng nổ giống như tiếng súng phát ra từ nhà anh H.V.T (SN 1986), người dân xã Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) chạy sang kiểm tra,

Do túng tiền, Lê Hòa Bình (31 tuổi, trú phường Hoàng Văn Thụ) và Tô Văn Hiệp (23 tuổi, trú phương Chi Lăng) đã đột nhập một công ty để trộm đồ. Chúng hai lần mang đồ về nhà cất, lần thứ ba quay lại thì đụng vợ chồng nữ PGĐ nên dí dao uy hiếp để thoát thân. Công an TP Lạng Sơn đã khởi tố, tạm giam 2 đối tượng trên về hành vi Trộm cắp tài sản.(Xem chi tiết)

. Công an huyện An Dương đã mời cha con ông B. lên làm việc để điều tra.

Xảy ra mâu thuẫn với người giúp việc nhà bên, ông Đỗ Danh B. (61 tuổi) cùng con trai Đỗ Hoàng L. (25 tuổi) đãĐến cửa hàng trên đường Nguyễn Sơn (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) để làm việc,. Trích xuất camera an ninh, Công an TP HCM xác định Nguyễn Văn Huy (28 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) - nhân viên bảo vệ của cửa hàng - đã lấy trộm. Người này cũng không còn ở nơi cư trú.

Thấy nhóm thanh niên vi phạm giao thông có dấu hiệu say xỉn, chống đối quyết liệt, một chiến sĩ cảnh sát cơ động buộc phải nổ sùng chỉ thiên cảnh cáo nhưng Phạm Duy Lâm (Sn 1989, ở thôn 6, xã Kiền Bái) vẫn rút hung khí tấn công khiến 1 người bị thương. Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Lâm để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ. (Xem chi tiết)

Bị đội trật tự mời về phường để xử lý vì lấn chiếm vỉa hè để bán cơm, bà Nguyễn Thị Cận (SN 1971, ngụ phường Tân Tiến) tỏ ý bất hợp tác và dùng khay đựng thức ăn đánh liên tiếp vào đầu lái xe của tổ trật tự đô thị làm người này phải nhập viện cấp cứu. Công an TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã khởi tố bị can và cho tại ngoại đối với bà Cận để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)

. Sau 4 giờ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đã khống chế đối tượng Ai và đưa về trụ sở Công an huyện để điều tra.

Đang làm việc tại cơ quan,

Phát hiện kẻ gian đang dùng cây sắt nạy tủ lấy vàng, bà Võ Thị Khánh (SN 1964, ở xã Hoài Hương)-chủ tiệm vàng Kim Khánh truy hô nhưng tên trộm chạy ra ngoài rồi tẩu thoát cùng với một đối tượng khác đang chờ sẵn. Theo bà Khánh, số tài sản bị mất trộm gồm 5 chỉ vàng 24k và 100 lượng vàng 18K, tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng. Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đang điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)

Rạng sáng 10/3, gần trăm cảnh sát phòng chống ma túy, cơ động... trang bị vũ khí bất ngờ bao vây quán 212 Club trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM), khống chế 3 người là vệ sĩ và nhân viên quán do có dấu hiệu bán ma túy cho khách, gần 300 dân chơi bị buộc đưa tay lên đầu... khi chó nghiệp vụ lùng sục khắp ngõ ngách tìm ma túy. Hàng chục khách ngồi tại khu vực có ma túy bị đưa về trụ sở để kiểm tra, lấy lời khai. (Xem chi tiết)