TPO - TIN NÓNG ngày 27/12: Cô gái bịa tin giao nộp công an 200 triệu đồng nhặt được; Hẹn đối thủ ra bến xe đánh nhau, bị chém đứt lìa bàn tay; Đâm chết đối thủ vì tranh giành tiếp viên quán cà phê; Nồi bún riêu chứa chất kịch độc...

Công an xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa cho biết, rạng sáng 25/12, tại khu vực chợ Kho, xã Hải Ninh, 2 nhóm thanh niên xã Tân Dân và thị trấn Còng đã dùng dao kiếm ẩu đả do có mâu thuẫn từ trước.Một. Tuy nhiên, Công an phường Đại Mỗ cho biết, khi được mời đến làm việc, cô gái nhận đã bịa thông tin trên, cam kết sẽ xóa thông tin không đúng sự thật. Công an sẽ có biện pháp xử phạt cô gái này.Công an quận 9, TPHCM cho hay,. Trước đó, sáng 25/12, lợi dụng lúc chị Tuyết đi ra chợ, bà Hồ Thị Ngọc Điệp (SN 1964) đã bỏ gói thuốc chuột vào nồi nước lèo trên.Công an huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum đang hoàn tất hồ sơ xử lý Trần Văn Bắc (SN 1993, ở thị trấn Đắk Hà) về hành vi Cố ý gây thương tích.Đột kích nhà Nguyễn Trí Hòa (46 tuổi, ở thị trấn Thạch Hà), Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) bắt 9 người (có tuổi đời từ 19 đến 41 tuổi, đều trú tại Hà Tĩnh) đang sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy và nhiều tang vật khác. Tại cơ quan điều tra,Mâu thuẫn do cùng phải lòng nữ tiếp viên N.Q.Linh (18 tuổi, quê Sóc Trăng) tại quán cà phê Thái Anh trên đường Ngô Chí Quốc (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức),. Công an TP HCM đã ra quyết định truy nã Cao Văn Dọc để điều tra.Đang ngủ cùng con nhỏ tại cửa hàng của gia đình,. Trích xuất hình ảnh camera an ninh từ nhà dân bên cạnh, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM xác định nhân dạng của 2 kẻ cướp và đang truy bắt.. Theo trình bày của anh Đào Quang Ngọc (31 tuổi), sau khị nhận được tin báo quán bị cháy, anh này về nhà xem lại camera thì phát hiện 3 thanh niên đi xe máy, bịt khẩu trang đã ném “bom xăng” vào quán của mình. (Xem chi tiết)