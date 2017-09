Bản tin Hình sự 18H: Nữ điều dưỡng bị 3 người đàn bà đánh ghen trong bệnh viện

Cho rằng nữ điều dưỡng Tr. có quan hệ bất chính với chồng mình suốt 3 năm qua,. Công an phường 12, quận 5, TPHCM đã ra quyết định xử lý hành chính đối với những người này về hành vi Gây rối trật tự công cộng. (Xem chi tiết) Phát hiện tài xế xe 4 chỗ mang BKS Hà Nội vi phạm giao thông, một số cán bộ Phòng cảnh sát bảo vệ (Công an Hà Nội) ra hiệu lệnh dừng xe nhưng. Công an phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang truy tìm đối tượng lái xe để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết) Liên quan đến việc các tài xế trả tiền lẻ khi qua trạm thu phí làm ách tắc giao thông trên quốc lộ 5,. "Theo quy định nếu gây rối gây ách tắch giao thông từ 2 tiếng trở lên sẽ bị xử lý hình sự."-GĐ công an tỉnh cho biết. (Xem chi tiết) Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đãxảy ra tại Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên 6 ngày trước. Ngoài đối tượng Mạnh đã ra đầu thú, cơ quan chức năng vẫn đang tích truy tìm những người còn lại để xử lý. (Xem chi tiết) Lẻn vào nhà dân ở đường Lê Tuấn Mậu (phường 13, quận 6, TP.HCM). Công an quận 6 đang tạm giữ nghi phạm Lê Tuấn Mậu để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết) Thấy T.N.H (SN 2011) chơi một mình,. Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tín để điều tra làm rõ về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Trước đó, Tín đã bị nhiễm HIV và từng có tiền án 16 năm tù về tội Hiếp dâm. (Xem chi tiết) Xảy ra mâu thuẫn với người tình,số 6 khu trọ ấp 5 xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh). Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1985, ngụ Q.1) về hành vi Giết người. (Xem chi tiết) Thấy anh họ đang xô xát với hai người bạn tại nhà ở xã Minh Khai (Hoài Đức, Hà Nội),. Công an huyện Hoài Đức đang tạm giữ 3 đối tượng liên quan để điều tra vụ án. (Xem chi tiết)

Sơn Ngân