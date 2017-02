TPO - TIN NÓNG ngày 13/2: Nữ sinh bị ông lão 65 tuổi hiếp dâm nhiều lần; Nữ sinh bị túm tóc, lột đồ vì "đòi nợ" thay bố mẹ; Dùng đá đập vào đầu, siết cổ tài xế, cướp xe taxi; Hai người bị đâm gục trong bữa tiệc...

Nổ biết cách trị bệnh viêm xoang,. Công an huyện Gò Quao (Kiên Giang) đã bắt tạm giam Hoàng Công Hữu về hành vi Hiếp dâm trẻ em.Trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, kẻ gian đột nhập vào khu vực nhà kho của mỏ đá Khe Diều (thuộc Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng 368, đóng tại thôn Thủy Cam, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc). Công an huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) đang điều tra làm rõ vụ việc.Gọi xe taxi đi từ thành phố Tam Điệp về huyện Nho Quan, đến đoạn đường vắng,nhưng bất thành. Công an tỉnh Ninh Bình đang tạm giữ Nguyễn Văn Hưng để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản.Trong lúc mọi người đang uống rượu,. Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang tích cực truy xét đối tượng Hạnh để phục vụ điều tra.Sau khi sát hại dã man 3 người trong gia đình ông Sùng Sái Dơ do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất nương rẫy, S. Địa điểm phát hiện Sùng A Thò là một khe nước trên đỉnh núi thuộc địa bàn bản Phi Công, xã Hừa Ngài, huyện Mường Chà, Điện Biên. Cách hiện trường gây án khoảng gần 10km.Bị Hà (đang học lớp 10 trường THPT Hồng Lĩnh) nhắn tin đòi món nợ của gia đình,. Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa triệu tập những người liên quan tới để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.Nghi ngờ người yêu tránh mặt mình do có tình mới,rồi uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng bất thành. Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố, bắt tạm giam Dương Văn Thái về hành vi Giết người.Công an quận 7, TP.HCM đangở tầng 27 một chung cư trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng). Được biết, 2 nạn nhân được phát hiện với nhiều vết đâm trên cơ thể.Cho rằng nhà cái ở xã Diên Toàn gian lận khi chơi xóc đĩa khiến mình thua sạch tiền,. Hôm sau, cảnh sát đã bắt Huy, thu giữ khẩu súng cùng một số hung khí khác tại căn nhà trong hẻm ở thị trấn Diên Khánh. Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) khởi tố Ngô Quốc Huy về tội Cưỡng đoạt tài sản.