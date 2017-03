TIN NÓNG ngày 26/3: Nữ sinh lớp 11 bỏ mặc bạn bị hiếp dâm để... đến trường; Mất nửa tỷ đồng cho một lần đi uống cà phê; Thiếu phụ bóp cổ công an để người thân 'cướp' xe máy bị tạm giữ; Vụ hai người chết trong biệt thự: Nạn nhân nợ nần do cá độ bóng đá...

Đang trên đường đến trường cùng bạn, nữ sinh lớp 11 bị N.T.A (SN 1999 trú xã Chấn Hưng) chặn đường, kéo vào quán karaoke của gia đình thực hiện hành vi đồi bại.Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bị can đối với N.T.A về tội Hiếp dâm.Thấy Hầu Xuân Trường (27 tuổi) chạy xe máy chở theo người bạn từ ấp Lung Trường đến ấp Rạch Bần, xã Phong Lạc nẹt pô inh ỏi,. Công an tỉnh Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam Phan Văn Liêu về hành vi Giết người.Bị lực lượng chức năng truy đuổi sau khi trộm xe máy,, nhưng đã bị gãy xương gót chân và được đưa tới viện điều trị. Công an huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre) đang lấy lời khai 2 đối tượng trên để điều tra, xử lý.Mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn,. Công an tỉnh Kiên Giang bắt được cả 3 đối tượng trên khi đang trốn chạy tại huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.. Công an quận 3, TP.HCM đang tiến hành trích xuất hình ảnh từ các camera gần hiện trường để xác định về thông tin vụ cướp và tiến hành điều tra làm rõ.Sau khi đe dọa CSGT vừa lập biên bản với mình,. Công an TP Vinh (Nghệ An) thu thập tài liệu, đồng thời tạm giữ hình sự vợ chồng Quyên về hành vi Chống người thi hành công vụ.Thấy Lê Quốc Chân (34 tuổi, ngụ thị trấn An Thới) đập phá tài sản và dọa chém chị dâu,ngay sau đó tại bệnh viện. Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) vừa tạm giữ hình sự Lê Quốc Chân để điều tra hành vi Giết người.Về nhà sau khi đi thăm họ hàng,(trên đường Nguyễn Thị Thập, phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) với nhiều thương tích, đồ đạc có dấu hiệu bị xáo trộn. Được biết, nạn nhân vừa được bố mẹ trả khoản nợ hơn 100 triệu đồng cá độ bóng đá.