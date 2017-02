TPO - TIN NÓNG ngày 2/2: Nghi ngáo đá, cháu ra tay sát hại bà; Chủ quán cà phê kiêm tú ông; Bắt nhóm thanh niên truy sát người sáng mùng 5 Tết; Còng tay, suýt bắt nhầm thượng tá công an...

Công an huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ Nguyễn Văn Sơn (28 tuổi, trú xã Tân Lược, huyện Bình Tân) về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, nạn nhân là Nguyễn Văn Lập (42 tuổi, anh trai Sơn). Theo công an, do mâu thuẫn vì mượn xe nhưng anh trai không cho, Lập đã dùng thanh kim loại đánh Sơn. Tức giận, Sơn đánh lại khiến Lập tử vong. (Xem chi tiết)

. Theo kết luận, Công an huyện Củ Chi vẫn cho rằng đủ cơ sở truy cứu bị can Thạch Thị Bé Trúc về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, khung hình phạt từ 3 năm tù đến 10 năm tù.

Mâu thuẫn trong lúc nhậu tại ấp An Định (xã An Bình, huyện Cao Lãnh), Lê Trung Kiên (23 tuổi, ngụ tỉnh Long An) rút dao đâm anh Nguyễn Văn Phước (41 tuổi) tử vong tại chỗ và khiến anh Nguyễn Văn Dủ (35 tuổi) trọng thương. Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ hình sự đối với Lê Trung Kiên để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)

Do ma túy đá, Phạm Văn Cường (SN 1986, ngụ huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) được cho đã tấn công vào vùng đầu khiến bà nội của mình là Trương Thị Nhịnh (SN 1937) tử vong. Công an Hải Phòng và huyện Kiến Thụy đang điều tra, thẩm vấn Cường để làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

VKSND huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phan Văn Vương (22 tuổi, ngụ xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) về tội Môi giới mại dâm. Theo cơ quan chức năng,Đang nằm ngủ trong nhà,. Từ camera an ninh, Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đã tìm ra các nghi phạm và tạm giữ để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa bắt giam Trần Văn Sinh (27 tuổi, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi Trộm tài sản. Theo cơ quan công an,