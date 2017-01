TPO - TIN NÓNG ngày 7/1: Nuôi nhân viên để tiếp "khách làng chơi" tại quán nhậu; Chồng đánh vợ chấn thương sọ não, gãy 8 xương sườn; Cô gái trình báo bị cướp gần 500 triệu khi vừa bước xuống taxi; Thầy phong thủy lừa bắt trẻ em bán sang Trung Quốc...

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Hòa (35 tuổi, trú xã Xuân Thành) về hành vi Chứa mại dâm. Hòa mở nhà hàng ở bãi biển xã Xuân Thành (huyện Nghi Xuân), nuôi gái mại dâm núp bóng nhân viên phục vụ.Do quen biết 10 năm nên chị Nguyễn Gia Bảo (SN 1984, trú quận Bình Thạnh, TPHCM) đồng ý để cháu N. D. K (SN 2014) ở lại khách sạn chơi cùng một người Đài Loan mà không ngờ người bạn này làm giả giấy tờ đưa con mình sang Trung Quốc. Cơ quan chức năng đãThấy cô gái chạy xe máy một mình vào ban đêm có để 2 điện thoại ở túi quần sau, Nguyễn Phúc Vinh (22 tuổi) và Nguyễn Văn Thái (24 tuổi) ép sát làm nạn nhân ngã xuống đường để cướp điện thoại nhưng bất thành.. Công an TP Vũng Tàu (BR-VT) đang tạm giữ 2 nghi phạm trên về hành vi Cướp tài sản.VKSND huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Khánh (29 tuổi, ngụ xã Ea M’đroh) về tội Cố ý gây thương tích. Trước đó, do cãi nhau với người vợ đang ly thân,Xảy ra mâu thuẫn trong lúc ăn tân gia nhà mới,. Công an huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa đang tạm giữ nghi can để điều tra vụ việc.Cùng một số đồng nghiệp bắt xe taxi đi đến đường Nguyễn Trọng Tuyển (phường 1, quận Tân Bình, TPHCM) để ăn trưa nhưng khi vừa bước xuống taxi. Công an quận Tân Bình, TPHCM đang điều tra làm rõ vụ việc.Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã bắt khẩn cấp Trần Duy Thái (SN 1974, tạm trú tại khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) để điều tra làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích. Trước đó,