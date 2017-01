TPO - TIN NÓNG ngày 4/1: Cô gái tung “cước” bắt kẻ cướp giật dây chuyền vàng; Cầm lựu đạn đã rút chốt đến trụ sở công an giữa đêm cầu cứu; Cô gái tố bị bạn trai nhốt, đánh đập bằng gậy sắt; Từ Hải Phòng “dạt” vào TP HCM phẫu thuật thành hotgirl trốn truy nã...

Phát hiện chị Bùi Ngọc Thơ (28 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh, TP Biên Hòa) dựng xe máy đứng một mình trên vỉa hè,. Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ Hiếu về hành vi Cướp tài sản. (Xem chi tiết) Đang hát karaoke tại nhà cùng gia đình thì bị Phạm Hồng Thái (31 tuổi, ngụ phường 1, TP Vũng Tàu) cầm lựu đạn xông vào. Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tạm giữ Thái để điều tra về hành vi Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.Do mâu thuẫn tình cảm,(24 tuổi, quê Yên Bái, tên nhân vật đã thay đổi). Công an phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ việc.Công an quận 9 (TP.HCM) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân tử vong của một thanh niên trên địa bàn. Trước đó, n(Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế). Người đàn ông 49 tuổi là giáo viên dạy môn đấu kiếm tại trường học ở thủ đô Paris, Pháp. Cuối 2012, ông ta đã đưa cô học trò 9 tuổi vào phòng giở trò đồi bại sau đó bỏ trốn.Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu tại quán Lá Cọ ở thôn Đồng Tiến (xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên),. Công an huyện Phú Xuyên đã tạm giữ Đoàn Thành Chí để điều tra về hành vi Giết người.Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã bắt giam Hồ Minh Tuân (36 tuổi) về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, khi. Khi được yêu cầu xuống xe để làm việc, Tuân còn tông thẳng vào xe công vụ.Công an TP Hải Phòng vừa di lí đối tượng trốn truy nã về tội buôn bán ma tuý Vũ Hải Yến (SN 1995, ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng) từ TPHCM về Hải Phòng. Trước đó, trong quá trình trốn truy nã,