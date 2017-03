TPO - TIN NÓNG trong ngày 22/3: Cán bộ quản giáo lạm dụng tình dục nữ nghi phạm; Khởi tố vụ án 3 thanh niên say rượu mở van hồ chứa; Cảnh sát bị 'quái xế' đâm gãy tay chân; Người đàn ông 3 con hiếp dâm bé thiểu năng...

Nghi ngờ chồng có bồ nhí, đang đêmkhiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đang điều tra làm rõ vụ việc.Phát hiện 6 thanh niên ngồi trên 4 xe máy chạy với tốc độ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk ra hiệu dừng kiểm tra nhưng nhóm trên nhấn ga bỏ chạy. Lúc nàyCục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47-Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lục Thanh Đồng (43 tuổi) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.. Đối tượng khai, được trả công hơn 200 triệu đồng để mang lô hàng cấm về điểm hẹn.Đang chơi cũng bạn,. Nghe bạn của cháu nội chạy về cầu cứu, bà N.T.N. (SN 1954) lao tới hiện trường đưa H. đến Bệnh viện cấp cứu. Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm Trình về tội Hiếp dâm trẻ em.Công an huyện Tân Yên, Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố Dương Minh Quân (49 tuổi) với cáo buộc Hiếp dâm trẻ em. Trước đó. Thỏa mãn xong cơn dục vọng, Quân lại cho bé mượn điện thoại nghịch tiếp.Bất ngờ ập vào khám xét nhà của Dương Hoàng Chân (29 tuổi) tại phường 3, Công an Tây Ninh phát hiện 5,7 gram ma túy, 2 viên thuốc lắc, một lượng lớn ma túy loại khay. Ngoài ra cảnh sát còn tìm thấySau khi cùng 2 người bạn leo qua rào sắt lên bờ đập Suối Vực uống rượu, Mang Tân (26 tuổi) đi vệ sinh,Khi nước trong hồ tuôn xối xả về hạ lưu, các thanh niên hoảng hốt bỏ chạy. Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) khởi tố vụ án Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng để điều tra vụ việc.Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vừa khởi tố Trương Minh Phú - nguyên thượng úy, cán bộ quản giáo nhà tạm giữ Công an thị xã Gò Công (Tiền Giang) để điều tra về hành vi Cưỡng dâm đối với nữ nghi phạm.