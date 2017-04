TPO - TIN NÓNG ngày 24/4: Vợ hoang báo bị cướp, chồng lộ tội giao cấu với trẻ em; Bị kiểm tra xây dựng trái phép, chủ nhà nhốt 6 cán bộ; Cụ ông bán vé số chết bất thường trong phòng trọ; Trai làng hỗn chiến, 2 anh em ruột thương vong...

Xảy ra mâu thuẫn trong quán karaoke ở thị trấn Tân Sơn (huyện Ninh Sơn),. Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đơn vị đã trưng cầu giám định tử thi, lấy lời khai những người có liên quan để làm rõ vụ việc.Do không thấy ông lão bán vé số đi "hành nghề" như mọi ngày, người dân địa phương mở cửa kiểm tra,. Công an TX.Thuận An đã lấy lời khai những người liên quan để điều tra vụ việc.Rạng sáng ngày 23/4,. Được biết, sau khi sinh con, chị K.P có biểu hiện tâm thần. Công an xã Ia O đang điều tra vụ việc đau lòng trên.Thấy bà Lùng Thị Dế (39 tuổi, trú xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) có nhận xét không thiện cảm đối với cha mình,. Sau khi uống 3 gói thuốc trừ sâu tự tử bất thành, Vui bán tài sản chơi game rồi tìm đường bỏ trốn nhưng bị bắt ngay sau đó.Bị Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vây khi đang trốn trong lán trại,. Tại hiện trường, Công an thu giữ: 2 gói heroin và ma tuý tổng hợp, 2 khẩu súng tự chế, 3 quả mìn tự chế, nhiều viên đạn cùng kíp nổ, dây cháy chậm...Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tiến hành điều tra vụ Bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại phường Long Bình Tân. Trước đóSau khi người vợ (ngụ TP Cần Thơ, tạm trú quận Thủ Đức) bị phát hiện hoang báo cướp để trộm tài sản của gia đình chồng "hờ",. Vụ việc đang được điều tra, xử lý.Do có mâu thuẫn với các bạn học,. Công an thu giữ bình nước uống loại 20 lít có màu đục, 1 chai thuốc tăng trưởng cho cây trồng. Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) đang điều tra vụ việc.