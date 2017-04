TIN NÓNG ngày 12/4: Thanh niên 18 tuổi hiếp dâm 2 bé gái; Nổ súng bắn nhầm người ở trạm xe buýt; Tạm giữ 5 đối tượng tát phó chủ tịch phường đi dẹp vỉa hè; Bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang "mây mưa" trong tiệm cắt tóc...

Công an tỉnh Cà Mau vừa. Làm việc với cơ quan điều tra, Luân khai đã hiếp dâm T.T.T.Tr (11 tuổi) 3 lần và N.D.M. (9 tuổi, cùng ngụ xã Tam Giang, huyện Năm Căn, Cà Mau) 4 lần. Ở lần thứ 4 giở "hành vi thú tính" với M. vào ngày 10/4, Luân bị gia đình M. phát hiện báo cơ quan công an.Ập vào tiệm hớt tóc là căn nhà cấp bốn trên đường Trương Phước Phan (quận Bình Tân),. Các cô cho biết, khách đến tiệm sẽ được gợi ý "vui vẻ" với giá 500.000 đồng trong những phòng VIP phía sau. Mỗi ngày có hàng chục khách đến tiệm, chủ yếu là mua dâm.Trong buổi ra quân lập lại trật tự đô thị ở khu vực chợ Buôn Ma Thuột, có nhiều đối tượng manh động đã đánh một nhân viên trật tự đô thị của phường Tân Tiến bị thương;. Công an TP Buôn Ma Thuột đamg lập hồ sơ, xem xét xử lý 5 đối tượng có hành vi chống đối trên.Mang theo ma tuý đi trên xe taxi do Chu Giang Long (27 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển từ Móng Cái về tới khu vực phường Quán Toan (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đã bị. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ khởi tố 6 đối tượng trong đường dây này.Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt tạm giam Phạm Thanh Sang (31 tuổi, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung) để điều tra về hành vi Mua bán người. Trước đó,. Sau đó, các thiếu nữ bị Sen ép bán dâm.Thấy thiếu nữ 16 tuổi (ngụ huyện Càng Long, Trà Vinh) say rượu,. Công an huyện Châu Thành (Trà Vinh) đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nam để điều tra về hành vi Giao cấu với trẻ em.Cho rằng. Bước đầu, Trung thừa nhận toàn bộ hành vi trên. Công an TP Đà Lạt đang mở rộng điều tra vụ án.Thấy em trai bị 4 đối tượng đánh hội đồng,Công an huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ nghi phạm Ngân để điều tra làm rõ vụ việc.Thấy chống cùng bạn uống rượu từ chiều tới 2h sáng hôm sau,. Công an huyện Ba Tơ cũng đã bắt Phạm Văn Mê để điều tra, xử lý.