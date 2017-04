TPO - TIN NÓNG ngày 23/4: Nghi vấn thầy giáo sát hại mẹ người tình, bắt cóc bé trai 4 tuổi; Cháu bé 12 tuổi bị 'cha nuôi' hiếp dâm; Cựu phó tổng giám đốc ngân hàng bị điều tra chiếm đoạt tài sản; Bé gái 9 tuổi bị hàng xóm hãm hại, dìm xác dưới ao ...

Nhận được tin mẹ ruột cùng con trai 4 tuổi của chị Nhung (32 tuổi, ngụ xã Vân Trục) mất tích, cơ quan chức năng đã tìm kiếm,. Công an huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đã khẩn trương truy tìm, và bắt giáo viên tiểu học Trần Xuân Thu (54 tuổi) đồng thời giải cứu an toàn bé trai.Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang tạm giữ Lê Văn Vui (44 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Vui bị tố cáo nhiều lần hãm hiếp bé Đ.L.T.N (12 tuổi). Vụ việc bị phát hiện khiSau một thời gian chung sống như vợ chồng,. Công an huyện Cần Giờ, TP.HCM đang truy kiếm cháu bé cùng nghi phạm Nữa để điều tra làm rõ vụ việc.Bất ngờ kiểm tra quán cà phê karaoke Thanh Tùng (xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa),Các đối tượng khai, sới bạc này do Nguyễn Khắc Ngọc và Nguyễn Văn Thắng (cùng trú xã Quảng Thịnh) đứng ra tổ chức.Cơ quan chức năng vừa khởi tố, tạm giam bà Nguyễn Thị Kim Xuyến-nguyên phó TGĐ Ngân Hàng TMCP Đông Á, để điều tra hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái...Công an tỉnh Tây Ninh đang củng cố hồ sơ chứng cứ để khởi tố vụ án Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. Nghi phạm làVờ mua trang sức cưới rồi lợi dụng lúc chủ tiệm vàng đối diện chợ Thuận An (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) sơ ý,. Công an huyện Phú Vang đã thu dữ liệu camera của cửa hàng vàng để phục vụ điều tra.Sau nhiều ngày theo dõi, Trần. Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Trần Văn Củ để điều tra hành vi Giết người, Hiếp dâm trẻ em và Cướp tài sản.