Xảy ra cãi vã do không chịu nhường đường khi tham gia giao thông,do đa chấn thương, dập phổi, gãy xương sườn… Công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Lê Long Trực về tội Giết người.. Đây là tang vật thu giữ được tại nhà ông Trương Hoành Dũng (40 tuổi, ở đường Huỳnh Cương, quận Ninh Kiều) có sử dụng đăng ký không đúng hồ sơ gốc. Trị giá xe trên thị trường ước tính hàng trăm triệu đồng mỗi chiếc.Bị anh Bảy (52 tuổi, ngụ phường An Hòa, TP Sa Đéc) phàn nàn về thái độ phục vụ,. Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đã tạm giữ hình sự Trần Ngọc Cương để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Trịnh Văn Tuấn (22 tuổi, ở Đăk Lăk) và 3 đối tượng để điều tra hành vi Giết người. Theo tin ban đầu, Tuấn ngoại tình với chị K. (28 tuổi, ở Đồng Tháp), bị vợ Tuấn phát hiện, dẫn đến hai bên xô xát, Tuấn bị đưa về trụ sở công an làm việc.

Chiều 17/1, chị Đinh Đức Phương Quyên (37 tuổi, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM) đi làm về thì phát hiện nhà mở toang cửa. Nghe tiếng chị Phương hô hoán, một thanh niên lao ra, nhảy lên xe đồng bọn chờ sẵn hòng tẩu thoát cùng túi xách chứa nhiều tài sản. Nữ chủ nhà lao theo nắm cổ áo người ngồi sau quật ngã xuống đường rồi cùng người dân bắt gọn 2 tên trộm. (Xem chi tiết)

Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang điều tra vụ trộm xảy ra tại nhà người phụ nữ 61 tuổi trên đường số 8 (khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa). Theo trình báo, kẻ trộm đã lấy đi chiếc két sắt nặng 100 kg, bên trong chứa nhiều tài sản như ngoại tệ, vàng. Ngoài ra, chiếc xe máy Honda SH mới mua cũng “không cánh mà bay”. (Xem chi tiết)

Tối 17/1, nhiều người dân thấy cảnh 2 nam thanh niên cầm hung khí rượt đuổi một thanh niên khác trên phố Lê Duẩn, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Nghe tiếng ồn ào,tại bệnh viện.

Công an TP Cần Thơ cho biết, sau 10 tháng điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet xuyên quốc gia do Micheal IkeChukwu Leonard (44 tuổi, quốc tịch Nigeria) cầm đầu. Cơ quan điều tra đã xác định có gần 260 nạn nhân, tại 49 tỉnh thành trên cả nước bị nhóm này 'giăng bẫy tình', chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng. (Xem chi tiết)