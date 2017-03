TIN NÓNG ngày 24/3: Chồng đạp chết vợ vì bị đuổi chém; Bé gái 7 tuổi bị hàng xóm xâm hại ngoài bờ ruộng; Bị bắt cóc vì khoe có 20.000 m2 đất ở Sài Gòn; Gần chục thanh niên lao vào hỗn chiến, 2 người thương vong...

Lúc 12 giờ ngày 24/3. Bà Phần là người nắm giữ hơn 84% cổ phần NH Đại Tín (nay là NH Xây Dựng) trước khi bán cho ông Phạm Công Danh. Được biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can bà Phấn.Nhận thông tin khách đặt xe thông qua ứng dụng Grab, tài xế GrabBike Lê Đức Tâm (SN 1986, ngụ tỉnh Gia Lai, tạm trú huyện Nhà Bè) đãtẩu thoát. Công an huyện Nhà Bè, TP HCM vẫn đang điều tra vụ việc.Sau nhiều lần quan hệ tình dục với N.Đ.Huy (SN 1991),. Lúc này V. mới thừa nhận còn nhiều lần làm chuyện “người lớn” với một thanh niên khác. Tuy nhiên N.Đ.Huy vẫn bị cơ quan chức năng huyện Đại Lộc (tnh Quảng Nam) truy tố về tội Giao cấu với trẻ em.Nghi chồng có tình cảm với người phụ nữ khác,ngay sau đó.Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Tiến Dũng để điều tra hành vi Giết người.Mang theo hung khí. Đối tượng này còn đâm Bùi Tấn Lực (cùng ngụ xã Phú Túc, huyện Định Quán, Đồng Nai) trọng thương, hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch. Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Tử Long để điều tra về hành vi Giết người.Dùng vũ lực hiếp dâm bé 7 tuổi nhưng bị chống trả quyết liệt,. Bé gái bị chảy máu nhiều vùng kín được đưa vào viện cấp cứu còn "yêu râu xanh nhí" chạy về nhà trốn. Công an tỉnh Trà Vinh đề nghị truy tố Nhựt Anh về hành vi Hiếp dâm trẻ em.Đến thực hiện quyết định niêm phong thanh lý tài sản tại trường mầm nin-tiểu học Thanh Nguyên (phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận) nhưng không báo trước,. Đến khi Công an phường Xuân An xuất hiện, những người này mới mở còng thả bà Dung ra.Công an quận Gò Vấp, TPHCM vừa bắt Huỳnh Minh Cọi (28 tuổi, quê Kiên Giang) và Phạm Ngọc Hải (21 tuổi, quê Bến Tre) về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật. Trước đó, Nguyễn Hoàng Minh (39 tuổi, ngụ quận 12) khoe có miếng đất rộng 20.000 m2 ở Hóc Môn cấn bán nhưng khi gặp các "đối tác" trên,