TPO - TIN NÓNG ngày 2/1: Thiếu nữ 17 tuổi bị chuốc thuốc mê hiếp dâm, quay clip; Thi thể chết cháy quấn chăn, buộc vào cột inox; Lập mưu sát hại chồng để 'chiếm đoạt' vợ của hàng xóm; Kẻ làm công che camera trộm 600 triệu đồng của bà chủ...

Do. Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ nghi phạm Phạm H. để điều tra làm rõ vụ việc.Bất ngờ bị đánh, cướp trong đêm khuya,, chấn thương vùng đầu. Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) vừa bắt tạm giam đối tượng Đàm Văn Nghĩa để điều tra hành vi Cưới tài sản.Do thích vợ người hàng xóm,phải nhập viện cấp cứu. Công an huyện Mang Thít (Vĩnh Long) đã bắt giữ Dương Quang Long để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa khởi tố bị can đối với Đoàn Ngọc Gia (23 tuổi) và người tình là Đỗ Thị Ngân (28 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đôi tình nhân bị cảnh sát bắt hơn chục ngày trước vìCông an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lâm Quang Thiện (18 tuổi), Lê Quang Phúc, Đỗ Tuấn Anh (cùng 19 tuổi) và Nguyễn Hữu Thiên Long (16 tuổi) về tội Giết người. Trước đó, do người yêu mới và bạn gái cũ của Thiện chửi nhau trên Facebook khiếnSáng sớm ngày 2/1, tại khu vực cổng Tiền Môn của di tích thành cổ Vinh ở phường Cửa Nam (TP Vinh, Nghệ An),. Công an Vinh đã khám nghiệm tử thi, hiện trường để xác minh có phải án mạng hay không.Công an tỉnh Tiền Giang đã ra lệnh. Trước đó trong thời gian làm công tại nhà bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (tại xã Tân Hương, huyện Châu Thành, Tiền Giang), Hậu đã vô hiệu hóa camera để trộm tiền.