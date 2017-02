TPO - TIN NÓNG ngày 9/2: Thiếu nữ bị 2 thanh niên thay nhau hãm hiếp; Vợ trẻ bị tình nhân của chồng trút mưa dao; Chủ quán nhậu dùng súng bắn khách tử vong; "Múa" dao đâm 3 người trọng thương sau va chạm giao thông...

Được người phụ nữ nghi là người tình của chồng là Trần Thị Hà (SN 1994) rủ ra bờ đập nói chuyện, chị Lê Thị Na (SN 1996, cùng ngụ thị trấn Ea Knốp) cùng một số người thân đến thì xảy ra xô xát,Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với Trần Thị Hà nhằm làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.Đòi tiền xe không được,. Sau 4 năm bỏ trốn, nghi phạm bị bắt khi về nhà ăn Tết. Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ Trần Văn Tuân để phục hồi điều tra vụ án Giết người.Đòi kiểm tra tất cả các phòng trọ để tìm vợ nhưng bị từ chối,. Ngoài ra, Bình còn dùng dao gây thương tích cho Tô Văn Phi do đi cùng với Thắm. Công an TP.HCM đã khới tố, bắt tạm giam Bình để điều tra hành vi Giết người.Do quen biết nên lợi dụng lúc cha mẹ cháu Trần Gia H. (SN 2004) không có nhà,. Hoàn khai nhận đã nhiều lần quan hệ với cháu H. trước đó. Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Văn Hoàn về tội Hiếp dâm trẻ em.Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Lê Văn Phú (26 tuổi, trú xóm 4, xã Quỳnh Văn) về hành vi Cố ý gây thương tích. Trước đó,Đến quán nhậu của gia đình Lê Thanh Ngọc (SN 1975, trú tại xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương) để nói chuyện sau đó xảy ra cãi vã,. Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An đã tạm giữ Lê Thanh Ngọc để điều tra làm rõ vụ việc.Thấy con trai bị chủ nợ rút dao dọa giết ngay tại nhà,. Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vừa khởi tố, bắt giữ Vũ Thị Nhàn về hành vi Giết người.Đi xe đạp điện trên đường về nhà,. Sau gần 20 ngày lẩn trốn, 2 đối tượng trên đã bị công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) bắt giữ để điều tra về hành vi Hiếp dâm.