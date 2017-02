TPO - TIN NÓNG ngày 5/2: Thuê 5 xe tải trộm toàn bộ nhà vòm hội chợ; Cô gái trẻ bị nhóm thanh niên bắt lên xe ép làm vợ; Sinh viên trường y giết người trả thù sau 1 năm bị đánh; Sát hại đồng nghiệp sau buổi tiệc tất niên...

Trong khi chuẩn bị lên xe vào miền Nam,tại ngã ba xã Châu Lộc (huyện Quỳ Hợp). Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã cử trinh sát xuống địa phương tập trung xác minh, làm rõ và tìm hướng xử lý vụ việc.Bị anh Kim Xuân (25 tuổi, quê Trà Vinh) dùng ghế nhựa đánh trong lúc uống rượu,. Công an TP.HCM đã bắt tạm giam đối với Trần Sâm Nan về tội Giết người.Bị chặn đường đánh từ 1 năm trước, nam sinh viên y dược năm thứ 3 tại một trường cao đẳng ở TP.HCM là Nguyễn Thanh Mến (26 tuổi, trú phường Ninh Đa, TX Ninh Hòa). Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt khẩn cấp Mến về hành vi Giết người., TP.HCM để bán sắt vụn. Cơ quan chức năng đã bắt tạm giữ Huỳnh Văn Út để điều tra, xử lý.

Ngày 5/2, Công an xã Điện Phước (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, chiều 4/2, do mâu thuẫn với vợ, ông L.C (SN 1970, ở xã Điện Phước) đã mang 2 chiếc xe máy ra phía trước hiên nhà rồi châm lửa đốt cháy rụi. Sự việc khiến nhiều người hiếu kỳ chụp ảnh, quay clip đăng tải mạng xã hội gây xôn xao. (Xem chi tiết)

Khoảng 9h hôm nay (5/2), người dân ở khu vực trên đường Nguyễn Văn Hưởng (đoạn qua cầu Ông Hóa, khu dân cư Thảo Điền) thấy. Công an quận 2, TPHCM đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.