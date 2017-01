TPO - TIN NÓNG ngày 3/1: Tiếp viên karaoke múa thoát y, kích dục cho khách; Đâm chết bạn rồi gọi điện báo công an ra đầu thú; Truy đuổi chủ tiệm, tên cướp đập tủ kính vơ vét vàng; Tên trộm cầm tuốc nơ vít đâm vào bụng cảnh sát...

Bất ngờ. Cơ quan chức năng xác định người tổ chức cho khách và nhân viên nhảy múa thoát y kích dục là Huỳnh Bé Bảy (SN 1985, ngụ phường 7, TP Bạc Liêu) và Huỳnh Ngọc Thơ (SN 1987).Mâu thuẫn trong quán cà phê,. Sau khi gây án, nghi phạm Du đã tới Công an xã Ia Băng (huyện Đắk Đoa, Gia Lai) đầu thú. (Xem chi tiết) Đang ngồi xem máy tính tại bàn ăn của gia đình,. Công TP Đà Nẵng đã bắt Trần Miện Ngọc về hành vi Giết người.Đến cửa hàng Vàng, bạc & Điện thoại di động Thu Đông ở thị trấn Mường Chà yêu cầu bảo hành điện thoại hỏng màn hình,. Công an huyện Mường Chà, Điện Biên đã bắt Sinh và thu giữ tang vật.Vờ hỏi mua nhiều thẻ cào điện thoại mệnh giá cao, Phan Trọng Tế (21 tuổi, trú xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà) lợi dụng lúc chủ hàng không để ý đã "ôm" hàng chục thẻ cào, phóng xe tẩu thoát.. Công an TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ Tế về hành vi Trộm cắp tài sản.Bị bắt vì dùng khúc gỗ đánh vào đầu người hàng xóm,Tuy nhiên, Công an huyện Long Hồ, Vĩnh Long làm rõ, Long đã khai man để che giấu mục đích giết người nhằm cướp tài sản.Cãi vã với với vợ,Công an xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam đang điều tra, làm rõ vụ việc.