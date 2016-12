TPO - TIN NÓNG ngày 25/12: Tiếp viên múa thoát y, tắm bia phục vụ khách; Hàng chục khách suýt ăn bún riêu thuốc chuột; Phát hiện thi thể nam thanh niên trong tình trạng tay chân bị quấn dây điện; Điều tra vụ 2 người chết nghi sốc thuốc sau gây mê tại bệnh viện...

Bất ngờ ập vào kiểm tra nhà hàng Thanh Mai (số 203 đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) Đội 5 phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa Xã hội (TPHCM). Các nhân viên này cho biết, mỗi lần thoát y tắm bia, họ sẽ được khách bo 200 ngàn/ lần.Sau khi được gây mê phẫu thuật tại bệnh viện Trí Đức (trụ sở ở đường Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), hai bệnh nhân (trong đó một bệnh nhân là nữ) đã có biểu hiện sốc phản vệ.. Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc.Công an tỉnh Thanh Hóa vừa. Cũng liên quan đến vụ án trên, lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra mở rộng.Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Trần Ngọc Vương (SN 1988, trú xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar) tại dãy trọ số 216 đường Săm Brăm (phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột).Bất ngờ ập vào căn nhà 4 tầng trong hẻm 339 đường Lê Văn Sỹ (phường 3, quận 3, TPHCM). Khá nhiều dụng cụ sử dụng ma tuý, thuốc lắc, hàng đá được tìm thấy trong 7 căn phòng. Ôtô, hơn 20 xe máy và 50 người bị đưa về trụ sở để kiểm tra ma túy.Do tranh chấp đất đai,. Mọi hành vi của nghi can đã bị camera an ninh ghi lại. Công an quận 9 (TP.HCM) đang xác định hàm lượng độc tố trong nồi nước dùng, điều tra vụ việc.Xảy ra mâu thuẫn khi đến chơi tại nhà trọ của em gái tại phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, Bình Dương),. Công an thị xã Thuận An đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.Sáng nay,. Trước đó, do mâu thuẫn, Lở đã sát hại dã man 4 người trong đó có 3 trẻ em (6 tuổi, 2 tuổi và 20 ngày tuổi) rồi cướp một số tài sản. Sau gần 1 tháng trốn trong rừng, Tẩn Láo Lở ra đầu thú.Do cần tiền tiêu xài và trả nợ,. Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã bắt giữ Lưu Thị Diễm Hằng để điều tra hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.