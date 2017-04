TPO - TIN NÓNG ngày 6/4: Nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tình dục; Thiếu nữ 16 tuổi ở Sài Gòn tử vong trong nhà trọ; Mâu thuẫn tiền bạc, chồng chém vợ rồi tự sát; Tên trộm đột nhập cao ốc ở Sài Gòn bị bắt vì ngủ quên...

Bị yêu cầu dừng xe vì vi phạm,. Tổ công tác sau đó xác định tài xế Dũng có độ cồn vượt quá 0,25mg trên lít khí thở nên đã lập biên bản tạm giữ phương tiện.Nửa đêm tỉnh giấc không thấy cháu gái đâu, gia đình cô bé Vũ Ngọc A. (14 tuổi ở xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành) huy động tìm kiếm không thấy nên báo công an. Đến 3h sáng,. Công an huyện Thạch Thành đã khởi tố bị can Kiên về tội Giao cấu với trẻ em.Sau khi người dân thuộc ấp Mỹ Tân (xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành)trong Khu du lịch sinh thái Làng Tre. Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết nạn nhân là nữ giới trưởng thành, tóc dài nhuộm vàng, móng tay để dài và đã tử vong cách đây 2-3 năm.Sau khi qua đêm cùng bạn trai Nguyễn Thành Nhiên (17 tuổi, quê Sóc Trăng) tại nhà trọ trong khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM (phường Linh Trung, quận Thủ Đức),. Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.Xảy ra mâu thuẫn đánh nhau vì Nguyễn Văn Huy (19 tuổi, trú xã Hòa Phong) và Nguyễn Phong Anh Giản (20 tuổi, xã Hòa Phú) chạy xe máy nẹt pô ầm ĩ,. Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã tạm giữ nghi can Tín để điều tra về hành vi Giết người.Do mâu thuẫn tiền bạc,. Sau khi gây án, người chồng đã tự tử nhưng bất thành. Công an huyện Krông Nô đang lấy lời khai của nghi can Thạch để điều tra, làm rõ sự việc.Đột nhập cao ốc 33 tầng trên đường Tôn Đức Thắng,. Sáng hôm sau, lao công đến để dọn dẹp thì phát hiện tên trộm, báo bảo vệ bắt giữ. Công an quận 1 (TP HCM) tạm giữ Phạm Minh Thành để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.