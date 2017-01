TPO - TIN NÓNG ngày 24/1: Bảo vệ xịt bình cứu hỏa ngăn các thiếu nữ đánh nhau; Hàng chục dân chơi ma túy thác loạn trong 2 quán bar lớn; Bé trai tử vong vì bị cha ném ly trúng đầu; Truy sát kinh hoàng, một người bị chém gần lìa cánh tay...

Xảy ra cãi vã do vợ không biết "dỗ con",tại bệnh viện. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết) Khoảng 1h ngày 24/1, sau khi vui chơi tại quán bia ở Tòa nhà The Pegasuz Plaza, TP Biên Hòa,. Khi lực lượng công an xuất hiện, hai nhóm giải tán, nhiều cô gái bị thương nhẹ. Vụ việc đang được công an điều tra.Bất ngờ chia làm 2 mũi, đồng loạt kiểm tra hành chính bar Gold 611 (đường Cách Mạng Tháng Tám, P.3) và bar Holiday (đường Cách Mạng Tháng Tám, P.4),. Qua kiểm tra nhanh, có 34 người dương tính với chất ma túy. (Xem chi tiết) Đang ngồi chơi game bắn cá tại xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho,. Công an TP Mỹ Tho và Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.Với mục đích chiếm đoạt tiền để trả nợ thua cờ bạc,. Công an huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Thạch Du Đài để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.Phát hiện căn nhà ở thôn Khê Nữ (xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh) mở cửa ban công tầng 2,. Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã khởi tố, tạm giam Đỗ Minh Tuấn để điều tra hành vi Trộm tài sản. (Xem chi tiết) Biết chị hàng xóm Phan Thị Nự (35 tuổi) đang xây nhà nên có nhiều tiền,. Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa khởi tố bị can, tạm giam Lê Ngọc Trung về tội Trộm tài sản. (Xem chi tiết) Tối 23/1, Thạch Thị Bé Trúc (23 tuổi, quê Trà Vinh) được thả khỏi trại giam Củ Chi, TP HCM. Cô vui mừng vì được gặp lại hai con nhỏ và đoàn tụ gia đình. Trước đó, Trúc chở bạn bằng xe máy, xảy ra va chạm với ô tô khiến người bạn tử vong do chấn thương sọ não.