TPO - TIN NÓNG ngày 10/1: Việt Kiều chi 2 triệu đồng để "mây mưa" với 2 cô gái; Trộm đột nhập biệt thự của người phụ nữ đi Mỹ thăm con; Sơn nữ bán dâm giá 2 triệu đồng; Du khách bị tài xế taxi cướp tìa sản, kéo kê trên đường...

Bảo vệ Khu biệt thự Thảo Nguyên (phường Long Thạnh Mỹ, quận 9). Công an TP HCM cùng Công an quận 9 đang lấy lời khai người liên quan, để điều tra làm rõ vụ việc.Lạc đường trên phố Hàng Mành, nữ du khách người Nauy đưa chiếc điện thoại có hiển thị địa chỉ khách sạn cần đến cho. Sau quãng đường 40m bám vào cửa kính, nạn nhân bị hất văng do xe tăng tốc. Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tạm giam Hiệu để điều tra vụ việc.Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, đang tạm giữ Hoàng Thị Huyền Trang (21 tuổi, ở Lào Cai) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm. Trước đó, qua mạng xã hội,Sau khi thế chấp xe máy cho quán cầm đồ, Lê Văn Tùng (32 tuổi) và Nguyễn Văn Hiệp (28 tuổi). Công an huyện Châu Đức (BR-VT) đang tạm giữ 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi Cướp tài sản.Bị chủ nợ tìm tận tới phòng trọ nằm trên đường Lái Thiêu 17 (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) đòi tiền,. Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự nghi can Đặng Văn Nhẹ để điều tra về hành vi Giết người.Bất ngờ ập vào quán Karaoke King Club tại thôn Điệp Sơn (xã Yên Nam) do Đỗ Hoàng Việt (SN 1986, trú địa phương) làm chủ, Công an huyện Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) phát hiện 31 đối tượng (gồm 17 nam, 14 nữ) có biểu hiện sử dụng chất ma túy.Khoảng 4h sáng ngày 7/1. Công an xã Quảng Nạp đang điều tra làm rõ vụ việc.Ập vào khách sạn trên đường Mạc Thị Bưởi (phường Bến Nghé, quận 1), Công an quận 1 (TPHCM) đã, do Quách Nhân Em (33 tuổi) và Huỳnh Văn Lạc (31 tuổi, cùng quê Bạc Liêu) dẫn mối. Tại cơ quan điều tra, Nhân Em khai nhận lập gần 50 nickname để mời chào khách mua dâm.