TPO - TIN NÓNG ngày 4/2: Vợ bắt quả tang chồng giở trò đồi bại với con gái; Dùng gạch đánh chết mẹ và dì ruột; Cảnh sát nổ súng trấn áp 2 kẻ vận chuyển ma túy; Quay lén cô chủ tiệm cắt tóc đang tắm rồi tống tiền...

Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Chiến (41 tuổi) về tội Dâm ô đối với trẻ em. Tại cơ quan điều tra,Về nhà mẹ ở xã Trùng Khánh (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) chơi Tết và xảy ra mâu thuân,. Gây án xong, Hưng lấy xe máy của mẹ bỏ trốn nhưng bị lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vây bắt cách hiện trường 20 km.Sau khi đến tiệm cắt tóc L.K tại xã Tam Phước do chị P.T.K (32 tuổi) làm chủ vànhưng bất thành. Đại tiếp tục dùng clip này tống tiền chị K. Công an TP Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đại để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.Công an tỉnh Tiền Giang đang củng cố hồ sơ. Trước đó, hàng chục cảnh sát hoá trang, bất ngờ nổ súng bắn chỉ thiên để trấn áp 32 người có mặt ở vườn dừa trên địa bàn xã Long Bình do Cường làm chủ, thu nhiều tang vật.Thấy con trai mình đã say rượu nên. Hiện Công an xã Thông Thụ, huyện Quế Phong (Nghệ An) đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết) Bị kiểm tra hành chính, Lầu A Khá (25 tuổi) và Lầu A Minh (27 tuổi; cùng trú bản Xa Dung A, xã Xa Dung, Điện Biên Đông) đang mang theo 6 bánh ma túy (nặng khoảng 2 kg) đã đâm xe điên cuồng hòng thoát thân.và thu giữ tang vật.Thua hết tiền trong cuộc chơi cờ bạc,. Công an thị xã Sông Cầu, Phú Yên dựa vào nhưng mâu thuẫn trong lời khai của "nạn nhân", lại phát hiện các cửa trong nhà không có dấu vết cạy phá, đột nhập từ bên ngoài... từ đó "lật tẩy" được chiêu trò của bà Thủy.Đi du lịch ở Nha Trang nhưngvà lấy đi số tài sản khoảng 1,7 tỷ đồng. Công an TP.HCM xác định có dấu hiệu tội trộm cắp tài sản và đang điều tra vụ việc.