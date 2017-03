TIN NÓNG ngày 28/3: Bảo vệ giả vờ ngủ để trộm đột nhập hốt iPhone 7; Vợ bắt quả tang chồng hiếp dâm bé 13 tuổi tại nhà; Bị phát hiện đang trộm đồ, nữ sinh giết người dựng hiện trường giả; Đặc nhiệm đá văng tên cướp ở trung tâm Sài Gòn...

Phát hiện thấy tiếng động lạ bên giường của Giàng Thị D. (13 tuổi),. Bị bắt giữ sau đó khi đang tìm đường trốn sang Trung Quốc, Chu khai đã nhiều lần hiếp dâm nạn nhân. Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã bắt Chu về hành vi Hiếp dâm trẻ em.Được bố là chủ xe của hãng Minh Liên gọi ra ứng cứu vì xe của hãng nhà bị chặn đánh do tranh giành đón khách tại huyện Lâm Bình,. Hiếu lấy xe máy rời khỏi hiện trường theo hướng đèo Khau Lắc song bị Công an huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) chặn bắt được.Phát hiện kẻ gian đột nhập từ mái nhà rồi đu dây xuống,rồi lại đu dây thoát ra ngoài. Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc.Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng). Các đối tượng khai nhận, trong một thời gian dài đã đe dọa viết bài đăng báo, thu tiền trót lọt của nhiều người có dấu hiệu vi phạm về quản lý xã hội, trật tự xây dựng.Vào nhà bà hàng xóm bán tạp hóa để trộm cắp bị phát hiện,. Công an tỉnh Thanh Hoá đã tạm giữ H. để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản.Giật điện thoại của người phụ nữ trên đường Huyền Trân Công Chúa (phường Bến Thành),. Công an quận 1 (TP HCM) đang tạm giữ Lương Văn Thái để làm rõ về hành vi Cướp tài sản.CSGT huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa xkhi tham gia rước dâu đám cưới. Người bị phạt nặng nhất là Lê Văn Chí (22 tuổi) ở mức 13.480.000 đồng vì lái xe bằng chân, đánh võng, không có bằng lái, không giấy phép lái xe.Nghe người yêu nói đùa đi uống cà phê với bạn trai mới,. Sau khi gây án, Cường tự dùng dao đâm vào bụng mình tự sát nhưng bất thành. Công an tỉnh Ninh Thuận vừa khởi tố, bắt giam Cường về tội Giết người.