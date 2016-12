TPO - TIN NÓNG ngày 22/12: Vợ đuổi chém chồng, đâm 1 người tử vong; Mài dao cố thủ sau khi chém gục nam thanh niên; Thiếu nữ tử vong trong căn nhà khoá trái; Ông lão 'xin tình' bé gái 10 tuổi ở ngôi nhà hoang...

Sau khi uống rượu về,. Thấy có người đi ngang qua, "yêu râu xanh" vội kéo quần áo, đưa 15.000 đồng và dặn không được mách chuyện với ai. TAND tỉnh Nghệ An tuyên án bị cáo Đào 13 năm tù.Thấy Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1990, trú xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột) cầm 2 con dao đuổi chém chồng,. Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thu Huyền để làm rõ hành vi Giết người.Phát hiện cửa hàng tại đường Đại Từ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đóng cửa bất thường,. Công an quận Hoàng Mai đã khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ.Sau khi uống rượu một mình,. Sau khi gây án, Thiên cố thủ trong nhà nhiều giờ đồng hồ, mài dao thách thức lực lượng chức năng buộc các trinh sát phải đột kích, khống chế.Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đang tạm giữ hình sự Lê Thị Như Thảo (21 tuổi, sinh viên đại học), Đỗ Quốc Bảo (20 tuổi), Phạm Ngọc Sơn (23 tuổi) và Phạm Duy Linh (24 tuổi) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng khai,Xảy ra mâu thuẫn vì cho rằng nhóm thợ xây không làm theo thiết kế,. Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An đang điều tra làm rõ vụ việc.Trước ngày ra tòa để giải quyết ly hôn,. Khi báo đài đưa tin, biết không thể trốn thoát nên Tá ra đầu thú. Công an tỉnh Đồng Nai đã cử cán bộ ra TP Hà Nội để di lý Tá về địa phương phục vụ điều tra.