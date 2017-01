TPO - TIN NÓNG ngày 14/1: "Yêu râu xanh" bị nạn nhân cắt "của quý"; Nhóm thanh niên đâm gục hai người vì ghen tuông; Tiếp viên massage ở Sài Gòn bán dâm 150 USD/lần; Tình tiết mới trong vụ nữ sinh bị sát hại bỏ trong thùng xốp...

Phát hiện vợ thường nhắn tin với Nguyễn Mạnh Phước (20 tuổi, quê Bến Tre), Đinh Quan Châu (22 tuổi, quê Tây Ninh) rủ 3 "chiến hữu" từ 21-29 tuổi (cùng ở Bình Dương). Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 4 nghi phạm trên để điều tra về hành vi Giết người.Sau khi uống rượu, lợi dụng đêm tối ông T.V.P. (67 tuổi, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã mò qua nhà người hàng xóm để giở trò đồi bại.rồi chạy xe đạp đến nhà người thân để nhờ báo công an. Công an huyện An Phú đang điều tra vụ việc.Bất ngờ ập vào tiệm hớt tóc, massage Như Sương (ở đường Nguyễn Cư Trinh),. Số tiền trên, người đẹp phải chia cho 2 ông chủ tên Toàn và Huy 1,5 triệu đồng.Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vừa bắt quả tang Triệu Văn Diện (SN 1981) và Nguyễn Văn Dương (SN 1974, cùng trú Lạng Sơn) có hành vi Tàng trữ tiền giả; thu giữ 3 cọc tiền giả mệnh giá 200.000 đồng.Bất ngờ. Công an huyện Hàm Thuận Nam, (Bình Thuận) đang điều tra vụ việc.Thiếu tiền trả nợ và tiêu xài,. Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) đã bắt giữ đối tượng Võ Nguyễn Viết Tiến về tội Trộm tài sản.Thiếu tiền về quê ăn Tết, Trịnh Hữu Thuần (21 tuổi, quê Đồng Tháp) đã đâm hàng chục nhát vào người chị Nguyễn (31 tuổi, quê Nghệ An) - hiện sống cùng dãy trọ tại phường Long Bình (TP.Biên Hòa).. Công an Đồng Nai đã bắt giữ Trịnh Hữu Thuần để điều tra vụ việc.Sau khi rủ bạn học cùng trường vào chung cư Hà Đô (đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM) chơi,để lấy điện thoại và 500.000 đồng rồi để thi thể em H nằm chơ vơ ngay cầu thang suốt đêm trước khi cho vào thùng xốp hòng phi tang. Công an quận Gò Vấp đang điều tra, làm rõ vụ việc.