TPO - TIN NÓNG ngày 6/2: Người phụ nữ bị hiếp, giết trong nhà; Cô giáo bạo hành trẻ khai gì tại cơ quan công an?; Dùng chai bia vỡ đâm chết người trong vũ trường; Say rượu, vào nhà nghỉ cùng trai lạ, bị chôm hết đồ...

Khoảng 9h sáng 5/2,. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã triệu tập Võ Văn Thịnh (SN 1989, quê ở Quảng Bình) là thợ làm đúc đồng tại cơ sở của gia đình bà H. Bước đầu Thịnh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.Do các cháu khóc và đi ngoài nhiều lần ra quần,. Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang tiếp tục điều tra, để xử lý theo quy định của pháp luật.Xảy ra cãi vã, xô xát chỉ vì chưa đủ tuổi…chúc Tết,. Công an huyện Tiên Lãng đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng trên để điều tra, xử lý về hành vi Cố ý gây thương tích.Xảy ra mâu thuẫn tại vũ trường Rain trên đường Lê Hồng Phong,. Nạn nhân bỏ chạy ra ngoài và tử vong sau đó tại bãi xe. Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ Hoàng Công Thuật để điều tra vụ việc.Nghe tin một người bạn bị vây đánh ở khu vực cầu Mỹ Thịnh (xã Sơn Mỹ),. Sau hơn 5 tháng lẩn trốn, nghi can Châu đã tới công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đầu thú.Thấy Lê Thị G (trú TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) say rượu giữa đường,trước khi bỏ về nhà. Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn khởi tố Hoàng Văn Kỳ về hành vi Trộm cắp tài sản.