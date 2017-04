Nữ sinh thấy biểu hiện lạ nên kiểm tra thì biết mình đã có thai, liền thông báo cho Quy. Trước sự việc, Quy không thừa nhận mà cho rằng cái thai là của người khác và một mức chối bỏ trách nhiệm. Trước thái độ của "bạn trai", cô gái đã tới Công an trình báo.

Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hôm 23/4 đã bắt giữ khẩn cấp nghi can Nguyễn Trung Quy (SN 1992, quê Cà Mau, tạm trú tỉnh Đồng Nai) về hành vi Giao cấu với trẻ em.



Điều tra sơ bộ xác định, Quy quen biết rồi có tình cảm với em Võ Thi (tên nạn nhân được thay đổi - PV), 15 tuổi, quê Hậu Giang, tạm trú tỉnh Đồng Nai. Giai đoạn tháng 11/2016, hai người thuê phòng trọ gần nhau tại ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa.



Cũng giai đoạn này, Quy thường xuyên qua phòng dụ dỗ, quan hệ tình cảm nam – nữ với bé gái vị thành niên. Theo khai báo của Quy, mỗi tuần, Quy và bé Thi “yêu” 2 - 3 lần ngay tại phòng trọ của bé gái trên.



Giữa tháng 4, bé Thi phát hiện mình có thai nên báo cho Quy biết. Thế nhưng ngay sau đó Quy giở thói… sở khanh, cho rằng tác giả cái thai không phải là mình nên xua đuổi bé Thi.



Ấm ức, cô bé chưa đầy 15 tuổi đến công an địa phương tố cáo Quy. Quá trình điều tra sơ bộ, công an tiến hành bắt giữ Quy và bước đầu nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo VietNamNet