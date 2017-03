Sau khi trộm hơn 100 lượng vàng tiệm kim hoàn ở huyện Hoài Nhơn (Bình Định), Thiện cùng đồng bọn đi ôtô về Đồng Nai bán một ít mở tiệc ăn mừng.

Cảnh sát thu giữ nhiều túi vàng do nhóm nghi can trộm được ở huyện Hoài Nhơn (Bình Định) và nghi can Nguyễn Tiến Thiện tại cơ quan điều tra

Chiều 12/3, lãnh đạo Công an Bình Định, cho biết lực lượng cảnh sát đang di lý Nguyễn Tiến Thiện (27 tuổi, ngụ huyện Long Thành, một trong ba nghi can trộm hơn 100 lượng vàng) từ Đồng Nai về Bình Định để tiếp tục điều tra.

Thượng tá Võ Quý Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Định, cho hay bước đầu Thiện khai nhận đã cùng đồng bọn thuê xe ôtô hiệu Chevrolet 5 chỗ ngồi của một người dân ở xã Tân Hiệp, huyện Long Thành (Đồng Nai) ra Bình Định trộm vàng.

Theo ông Tuấn, sau khi thực hiện vụ trộm trót lọt ở tiệm vàng Kim Khánh (xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), chúng vừa về đến Đồng Nai thì bán đi một số vàng lấy 180 triệu đồng chia nhau tiêu xài và tổ chức tiệc ăn mừng vì "trúng lớn".

Thiện còn khai, sau khi cắt khóa, đột nhập vào một tiệm kim hoàn ở huyện Hoài Nhơn không tìm thấy gì, cả nhóm tiếp tục đến tiệm vàng Kim Khánh ở địa phương này phá khóa, lẻn vào trộm vàng gom vào túi rồi lên ôtô chạy thẳng về Đồng Nai.

Kết quả điều tra bước đầu, Thiện là kẻ trộm khét tiếng, nhất là những vụ phá khóa trộm két sắt. Ngay sau khi vụ trộm tại tiệm vàng Kim Khánh (huyện Hoài Nhơn) xảy ra, Công an Bình Định lần theo dấu vết sàng lọc được nghi can; đồng thời đề nghị Công an Đồng Nai phối hợp bắt giữ kẻ trộm vàng tại nhà riêng trong đêm 10/3 ngay sau khi trở về.

Hiện cảnh sát đã tịch thu, niêm phong số lượng lớn vàng bị trộm; tịch thu các hóa đơn để làm việc thu hồi số vàng mà kẻ trộm đã bán cho các tiệm kim hoàn ở Đồng Nai.

Trước đó, Sau khi xảy ra vụ trộm, bà Võ Thị Khánh (chủ tiệm vàng Kim Khánh) đến Công an tỉnh Bình Định báo tin. Theo bà, khoảng 3h ngày 10/3, bà nghe thấy tiếng động lạ nên giật mình tỉnh giấc. Đi ra phía trước cửa hàng kiểm tra, bà Khánh phát hiện nam thanh niên mặc quần áo màu đen, đội mũ lưỡi trai bỏ chạy ra ngoài rồi lên xe của đồng bọn chờ sẵn chở chạy thoát.

Cửa hàng có hệ thống báo động nhưng đã bị các đối tượng trộm vô hiệu hóa. Chủ tiệm vàng khai, số tài sản bị mất gồm 5 chỉ vàng 24K và 100 lượng vàng 18K với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng. Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Định huy động nhiều cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra thì phát hiện băng trộm đang trên đường bỏ trốn vào Đồng Nai nên lần theo dấu vết truy bắt.

Lực lượng cảnh sát cũng đã thu giữ ôtô mà băng nhóm này dùng gây án. Công an các tỉnh Bình Định, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu đang phối hợp mở rộng điều tra, truy bắt hai nghi can còn lại.