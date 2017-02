Cho rằng bị coi thường khi can cãi nhau, Việt cầm súng kéo bạn đi truy tìm một cô gái, bắn xuyên đùi.

Quán ăn xảy ra vụ nổ súng và đối tượng Nguyễn Hoàng Việt

Ngày 11/2, trung tá Nguyễn Hữu Cường (Phó trưởng công an thành phố Vinh) cho biết Nguyễn Hoàng Việt (32 tuổi, trú huyện Nghi Lộc) đã bị bắt sau hơn một tháng lẩn trốn.Việt bị cáo buộc là thủ phạm bắn xuyên đùi cô gái 26 tuổi trong vụ án xảy tại quán ăn đêm, gây xôn xao thành phố Vinh.Hồ sơ của cảnh sát xác định, đêm 8/12/2016 Việt đang ngồi tại một quán ăn đêm ở thành phố Vinh tình cờ thấy nhóm của Dương Xuân Lập (24 tuổi) xảy ra va chạm chị Phạm Thị Hải Yến (26 tuổi). Vì quen biết cả hai nhóm, Việt xông vào can ngăn nhằm giải hòa.Cho rằng Việt không đủ tư cách làm "trọng tài", chị Yến to tiếng thách thức rồi bỏ đi. Bực tức, vì thái độ của người con gái ít tuổi hơn này, Việt về nhà lấy khẩu súng tự chế mua trước đó với giá 7 triệu đồng cùng với Lập, Hồ Tuấn Anh (28 tuổi), Phạm Hồng Hoan (21 tuổi) thuê một taxi đi tìm Yến dằn mặt.Gần 3h sáng hôm sau, taxi ập tới một quán ăn, Việt cầm súng, đạp cửa xông tới nơi chị Yến ngồi bắn một phát xuyên ngang đùi. Để ra oai, Việt bắn thêm một phát chỉ thiên khiến những người có mặt tại quán và dân cư lân cận hoảng loạn.Trên đường bỏ trốn, khi xe chạy qua địa phận huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), Việt ném khẩu súng xuống sông Lam. Cả nhóm sau đó trả tiền cước hơn 200.000 đồng cho tài xế rồi chia tay nhau bỏ trốn.Hơn 10 ngày sau gây án, lần lượt Lập và hai đồng phạm ra đầu thú, riêng Việt vẫn biệt tăm. Cận Tết Nguyên đán, từ Đà Nẵng trở về thành phố Vinh thăm nhà, Việt bị cảnh sát phát hiện tung tích, khống chế.Hiện khẩu súng đã được cảnh sát lặn tìm thành công. Nhóm đồng phạm của Việt là Lập, Anh và Hoan đang được tại ngoại.Cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam Việt 3 tháng về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tiếp tục làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.