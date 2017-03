Trong ca trực cửa hàng tại quận Tân Phú, TP HCM, Huy đã lấy 80 điện thoại trị giá hơn 1,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Công an TP HCM ngày 9/3 truy bắt Nguyễn Văn Huy (28 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) - nghi can lấy trộm 80 điện thoại xịn của một cửa hàng lớn.

Một ngày trước, nữ quản lý cửa hàng trên đường Nguyễn Sơn (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) đến nơi làm việc, phát hiện 80 điện thoại, trị giá hơn 1,5 tỷ đồng đã mất.

Trích xuất camera an ninh, cảnh sát xác định Huy - nhân viên bảo vệ của cửa hàng - đã lấy trộm. Người này cũng không còn ở nơi cư trú.