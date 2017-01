Công an TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Hòa Thuận để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Đối tượng Lê Hòa Thuận. Ảnh: CQĐT

Theo thông tin, khoảng 21h30 ngày 22/01, Công an TP Kon Tum nhận được tin báo từ Công an xã Hòa Bình, TP Kon Tum về việc trên địa bàn xảy ra vụ hiếp dâm.

Ngay sau đó, Công an TP Kon Tum nhanh chóng có mặt tại hiện trường bắt giữ Lê Hòa Thuận (SN 1986, trú thôn 12, xã ĐăkHring, Đăk Hà, Kon Tum).

Được biết, Thuận là bảo vệ của nông trường cao su Hòa Bình, vào thời gian trên Thuận đi nhậu say về lán bảo vệ thì thấy chị N.B.C đang cạo mủ cao su.

Do có hơi men nên Thuận đã có hành vi ép buộc chị C để giao cấu. Tuy nhiên do chị C chống cự quyết liệt nên Thuận không thực hiện được mục đích. Sợ mọi người phát hiện, Thuận bỏ trốn nhưng bị bắt giữ ngay sau đó.

Nội vụ đang được Công an TP Kon Tum điều tra, xử lý.