Nghĩ rằng mình dùng hồ sơ giả xin việc nên mọi người không biết hắn là ai để truy tìm, Dũng lấy trộm nhiều điện thoại, máy tính bảng… trị giá hơn 1,5 tỷ đồng đem bán lấy tiền bao bạn gái ăn chơi.

Một phần tang vật của vụ án được cơ quan công an thu hồi

Ngày 15/3, Cơ quan CSĐT Công an Q. Tân Phú, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Tạ Chí Dũng (SN 1987, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Liên quan đến vụ án, đối tượng Nguyễn Đình Đạt (SN 1988 ngụ Q. Tân Phú) cũng bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Vào lúc 9 giờ ngày 8/3, Cơ quan CSĐT Công an Q. Tân Phú nhận được tin báo về vụ trộm cắp 82 sản phẩm điện tử tại cửa hàng thiết bị di động FPT Shop, số 189-191 Nguyễn Sơn, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú. Tài sản bị mất trộm gồm điện thoại di động, máy tính bảng các loại trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an Q. Tân Phú nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường và xem xét camera tại cửa hàng. Qua đó, xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên là nhân viên bảo vệ trực tại cửa hàng mang tên Nguyễn Văn Huy hiện đang bỏ trốn.

Tuy nhiên, qua kiểm tra xác minh, bộ hồ sơ xin việc của người này tại công ty bảo vệ là giả khiến cho công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được đối tượng gây án là Võ Tạ Chí Dũng khi hắn đang lẩn trốn cùng bạn gái ở Bến Tre.

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận sau khi dùng bộ hồ sơ giả qua mặt được công ty bảo vệ để được nhận vào làm nhiệm vụ bảo vệ ở của hàng FPT Shop, hắn nảy sinh ý định lấy trộm tài sản rồi bỏ trốn thì cơ quan công an cũng không thể lần ra mình.

Rạng sáng ngày 8/3, khi được phân công trực bảo vệ, Dũng mở khóa lấy trộm 68 điện thoại di động, 12 máy tính bảng, máy tính xách tay, 02 đồng hồ thông minh các đời mời nhất của các hãng Apple, Samsung, Sony, Asus... chở về phòng trọ của bạn gái mình là Nguyễn Thị Tuyết Ngân (SN 1993, quê Bến Tre) cất giấu.

Sau đó, Dũng lấy một chiếc iPhone 7 Plus Gold tặng bạn gái rồi cùng đối tượng này đến cửa hàng điện thoại của em họ Ngân là Nguyễn Đình Đạt tại số 699 Trường Chinh (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú) để bán 68 thiết bị gồm điện thoại, đồng hồ thông minh... với giá chỉ 660 triệu đồng. Đạt dù biết đây là tài sản do Dũng phạm tội mà có nhưng vì hám rẻ nên đã đồng ý mua.

Dũng thực nghiệm lại hành vi lấy trộm khóa để mở tủ ăn trộm.

Trong lúc đang tận hưởng cuộc sống “đại gia” cùng bạn gái, Dũng bị cơ quan công an lần ra và bắt khẩn cấp. Ngân cũng bị cơ quan công an lập hồ sơ, củng cố chứng cứ để xử lý sau về hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao cho Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45) Công an TP.HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.