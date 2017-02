Vừa tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau, vợ chồng Lĩnh còn cho các con bạc vay tiền với lãi suất “cắt cổ”. Đồng thời, tại sới bạc, Lĩnh còn đấu điện vào cửa sắt của gian phòng tổ chức đánh bạc hòng đối phó với lực lượng chức năng.

Vợ chồng Lĩnh còn đấu điện vào cửa sắt của gian phòng tổ chức đánh bạc hòng đối phó với lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Ảnh: Công an Hà Nam

Vợ chồng Lĩnh và Oanh (dấu x) và các đối tượng đánh bạc. Ảnh: Công an Hà Nam.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vào đêm 6/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã bắt quả tang ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa gồm 12 đối tượng tại nhà vợ chồng đối tượng Nguyễn Hồng Lĩnh (SN 1976) và Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1981), trú ở thôn Kiều, xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.Sới bạc này được bố trí nhiều cổng với nhiều lớp khóa cửa. Bên cạnh đó, vợ chồng Lĩnh còn đấu điện vào cửa sắt của gian phòng tổ chức đánh bạc hòng đối phó với lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Khi các con bạc đến chơi, vợ chồng Lĩnh thu cất hết điện thoại di động của họ rồi khóa chặt các cổng, cửa.Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã đột kích và bắt quả tang 12 đối tượng trên đang sát phạt nhau trên chiếu bạc.Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn 200 triệu đồng, 6 sổ tiết kiệm của Lĩnh với tổng số tiền 570 triệu đồng, nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động cầm đồ, cho vay nặng lãi của vợ chồng Lĩnh, 8 xe máy, 1 ô tô, 2 điện thoại di động, 1 kiếm cùng nhiều vật chứng khác.Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, thường tụ tập đánh bạc ở nhà vợ chồng Lĩnh, Oanh vào chiều tối và đêm. Vợ chồng Lĩnh thu của mỗi con bạc 200 nghìn đồng/ca. Cùng với việc tổ chức, tham gia đánh bạc, con bạc nào có nhu cầu, vợ chồng Lĩnh sẽ cho vay với lãi suất “cắt cổ”.Trong vòng 2 ngày, lực lượng Công an tỉnh Hà Nam đã triệt phá 2 sới bạc khủng. Trước đó, vào tối 5/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh bắt quả tang 18 đối tượng (gồm 16 nam, 2 nữ) đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà đối tượng Trần Quốc Lịch (SN 1983), ở xóm 13, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân.Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.