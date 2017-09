Bắt 4 đối tượng sát hại 2 thanh niên ở Phú Quốc

Trong số các đối tượng bị bắt có Lâm Chấn Hiệp (36 tuổi; ngụ An Giang). Ba đối tượng còn lại, cơ quan công an chưa cung cấp danh tính.

Khoảng 22 giờ ngày 1/9, tại trục đường An Thới – Dương Đông, thuộc khu phố 7, thị trấn An Thới đã xảy ra một vụ án mạng khiến 2 thanh niên quê ở An Giang chết tại chỗ.

Theo cơ quan công an, 2 thanh niên bị nhóm đối tượng đâm trúng tim dẫn đến tử vong.

Hiện tại cơ quan điều tra đang lấy lời khai các đối tượng và tiếp tục điều tra làm rõ.