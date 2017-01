Ngày 29/1, Phòng cảnh sát hình sự - Công an T.Tiền Giang đã bắt 6 nghi can trong vụ truy sát tại tiệm game bắn cá (X.Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho), làm một người tử vong. Các nghi can trên bị công an bắt giữ, khởi tố về hành vi Giết người.

Một nhóm (khoảng 10 thanh niên) cầm theo hung khí (dao tự chế, mã tấu,….) xông vào tiệm game liên tục đâm chém anh Phương, làm nạn nhân bị thương tích nặng. Sau đó, cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường.



Người dân đưa anh Phương đến bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cấp cứu nhưng nạn nhân bị chém vỡ hộp sọ, một cánh tay đứt lìa. Đến 20 giờ tối cùng ngày, nạn nhân tử vong.



Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị đa chấn thương, sốc mất máu cấp, dập não và xuất huyết não.



Sáng 24/1, công an đã mời 3 đối tượng nghi vấn trong nhóm 10 thanh niên liên quan đến trụ sở làm việc.



Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã chuẩn bị hung khí và đến tìm nhóm của P.7 để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Nhóm đã điều khiển 6 xe máy, sử dụng 6 dao tự chế và 4 chai nước ngọt đến tiệm game bắn cá nói trên để giải quyết mâu thuẫn.



Đến nơi các đối tượng xông vào chém những người trong tiệm game, đồng thời đập phá các máy game; riêng anh Phương bị dao tự chế đâm chém dẫn đến tử vong.



6 trong 10 nghi can bị bắt giữ gồm: Ngô Hoàng Khang (còn gọi là Mập, 23 tuổi,), Phan Văn Hiệp (còn gọi là Long, 19 tuổi), Lê Minh Đức (còn gọi là Nhóc mỏ heo, 18 tuổi), Lê Văn Dư (còn gọi là Ma dư,17 tuổi), Dương Ngọc Phát (16 tuổi, ngụ P.2, TP. Mỹ Tho), Thái Hoàng Minh Hiếu (còn gọi là Hiếp lép, 16 tuổi); tất cả đối tượng đều ngụ P.2, TP.Mỹ Tho (T.Tiền Giang).

Theo Công an TP Hồ Chí Minh