TPO - Chỉ trong vòng ba ngày, băng cướp “nhí” chuyên ăn hàng ở khu công nghiệp Mỹ Phước 2, tỉnh Bình Dương đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp tài sản trước khi bị bắt.

Băng cướp nhí bị bắt sau 4 vụ cướp.

Công an thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự băng cướp gồm 6 nghi can do Đỗ Văn Bảo (18 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cầm đầu, để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo công an, Bảo cùng với Phạm Thanh Tâm (17 tuổi, ngụ Cần Thơ), Lê Văn Quân (16 tuổi, ngụ Hậu Giang), Nguyễn Văn Lên (16 tuổi, ngụ An Giang), Danh Thành Nuôi, Nguyễn Minh Kha (cùng 21 tuổi, cùng ngụ Cà Mau) cùng ở trọ tại thị xã Bến Cát.

Thời gian gần đây, do không có tiền tiêu xài nên Bảo rủ đồng bọn ra khu công nghiệp Mỹ Phước 2, tìm người đi đường để cướp tài sản.

Khoảng 1h sáng ngày 22/12, cả băng rủ nhau ra đường N1, nằm trong khu công nghiệp Mỹ Phước 2 thì thấy anh H. (25 tuổi, quê Bình Phước) chạy xe máy chở theo bạn gái phía sau nên Bảo, Tâm và Vương xông ra giữa đường chặn xe máy, Bảo cầm dao kề vào cổ anh H. cướp tiền, dây chuyền...

Không dừng lại, Bảo ép anh H. và bạn gái lên xe rồi cùng Vương chở nạn nhân đi với ý định đến nơi vắng người sẽ cướp xe máy. Khi chạy đến đoạn có nhà dân thì anh H nhanh tay rút chìa khóa và nhảy xuống xe hô hoán rồi cùng người dân vây bắt được Bảo giao cho công an còn Vương chạy thoát.

Qua điều tra, công an đã bắt được các nghi can còn lại. Tại công an, các đối tượng khai từ 19-22/12, băng này đã thực hiện bốn vụ cướp tài sản trong khu công nghiệp.