Thủy một mực khai không có đồng phạm, thấy đứa trẻ ở bên đường dễ thương nên bế đưa đi, muốn mang về nhà nuôi, tuy nhiên cảnh sát nghi ngờ điều này.

Trần Thị Thanh Thủy

Thượng tá Tô Văn Hậu (Trưởng công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, cuối ngày 6/1, sau nhiều giờ không khai báo, Trần Thị Thanh Thủy (28 tuổi) mới tường trình rằng không có mục đích bắt cóc để bán đứa trẻ 15 tháng tuổi. Mọi việc xảy đến tình cờ do cô ta thấy "em bé khôi ngô, dễ thương, muốn đưa về nhà nuôi".

Thủy khai từ thành phố Vũng Tàu ra thị trấn huyện Đô Lương (Nghệ An), rồi đến huyện Kỳ Sơn du lịch. Gần trưa 6/1, Thủy xuống xe khách tại thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn), đang đi bộ thì thấy bé trai được người lớn bế đứng bên đường mới nảy sinh ý định xấu. Sau dăm phút đứng quan sát, chờ cơ hội, cô ta vội tiếp cận, bế đứa trẻ bỏ đi.

Thủy khai sau chừng nửa cây số đã rẽ vào một trường mầm non gọi cổng, vờ là "phụ huynh đưa con tới gửi". Không được cô giáo đồng ý nhận, Thủy đưa đứa trẻ ra hướng bờ sông và bị một số người dân đuổi kịp, phối hợp với cảnh sát giữ lại.

Cơ quan điều tra cho hay thông tin ban đầu về việc có một thanh niên đi cùng Thủy là "không chính xác". Thủy một mực nói không có đồng phạm.

Thủy đang bị tạm giữ hình sự với cáo buộc có hành vi bắt cóc trẻ em. Cô ta đã có gia đình, có con. Lời khai về nguyên nhân bắt cóc, quá trình gây án, chạy trốn của Thủy đang tiếp tục được xác minh.

Trước đó, trưa 6/1 bé trai 15 tháng đang chơi với người lớn ở lề đường khối 3, thị trấn Mường Xen, huyện Kỳ Sơn thì bất ngờ bị một người phụ nữ bế đưa đi. Nhiều người dân tỏa đi tìm kiếm thì bắt giữ được Thủy cách hiện trường gần một cây số. Bé trai được giải cứu an toàn, sức khỏe ổn định.